Kamala Harris agradece el apoyo de Biden y anuncia su “intención” de “ganar la nominación” para enfrentarse a Trump

Kamala Harris ha dicho este domingo que buscará la nominación presidencial demócrata, después de que Joe Biden la respaldara como su sucesora tras su decisión de suspender su campaña de reelección.

En una declaración, Harris afirma: “Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación. Durante el último año he viajado por todo el país, hablando con los estadounidenses sobre la clara elección en estas trascendentales elecciones. Y eso es lo que seguiré haciendo en los próximos días y semanas. Haré todo lo que esté en mi mano para unir al Partido Demócrata -y unir a nuestra nación para derrotar a Donald Trump y su agenda extremista del Proyecto 2025”.

Y añade: “Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos, lucharemos. Y juntos, ganaremos”.

Harris recordó que conoció a Biden a través de su hijo Beau (fallecido de un tumor cerebral) porque trabajaron juntos como fiscales y que él tenía “los mismo valores que su padre”: “su honestidad e integridad, su gran corazón y compromiso con su fe y su familia. Y su amor por nuestro país y el pueblo estadounidense”.

El Comité Nacional Demócrata afirmó este domingo que si bien la renuncia de un candidato a la presidencia a falta de poco más de tres meses para las elecciones “no tiene precedentes”, en los próximos días el Partido emprenderá un proceso “transparente y ordenado” para reemplazar a Biden.

“El trabajo que debemos realizar ahora, si bien no tiene precedentes, es claro. En los próximos días, el Partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar como un Partido Demócrata unido con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre”, apuntó en un comunicado el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison.

El Partido Demócrata debe elegir a un candidato en su convención nacional, que arrancará el 19 de agosto en Chicago.

Renuncia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este domingo que se retira de la carrera por la reelección. A principios de julio, el demócrata había asegurado que sólo tiraría la toalla si se lo pidiera el “Señor Todopoderoso”, pero finalmente ha cedido a presiones y llamamientos más terrenales: los de sus propios aliados y apoyos dentro del partido. Además, ha apoyado “plenamente” a la vicepresidenta Kamala Harris como nueva candidata.

En un comunicado que ha publicado en su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), Joe Biden explica que ser presidente del país ha sido “el mayor honor” de su vida y que, pese a que su intención sigue siendo buscar la reelección, considera que debe abandonar la carrera presidencial y concentrarse en sus labores como presidente hasta el final de su mandato. “Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido”, ha apuntado, agradeciendo a la vicepresidenta Kamala Harris ser “una socia extraordinaria en todo este trabajo”.

“Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí”, afirmó Biden, quien apuntó que en los últimos tres años y medio se han logrado “grandes avances como nación. Sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo”, continúa en su mensaje.

En otra publicación posterior, el presidente de EEUU ha apoyado la candidatura de Kamala Harris. “Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”, ha señalado.