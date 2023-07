El presidente bielorruso dice ahora que el líder de Wagner está en Rusia

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha dicho este jueves que el jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, está en Rusia. Hace una semana, Lukashenko aseguró que el protagonista del motín contra Putin se había trasladado a Bielorrusia tras llegar a un acuerdo con el Kremlin y poner fin a la revuelta armada en Rusia.

En una conversación con periodistas bielorrusos y extranjeros, Lukashenko ha dicho que Prigozhin está en San Petersburgo, pero el líder de los mercenarios no ha aparecido en público desde que el intento de motín hace dos semanas.

“¿Por qué me estáis preguntando a mí dónde está hoy la empresa militar privada Wagner y líder? Esta empresa, como bien sabéis, es rusa. Por ello, la pregunta claramente no es para mí. Hasta donde sé, los soldados están en sus campamentos permanentes”, dijo Lukashenko. “Por lo que se refiere a Yevgeny Prigozhin, está en San Petersburgo. ¿Dónde está esta mañana? A lo mejor se ha ido a Moscú, a lo mejor a algún otro sitio, pero no está en el territorio de Bielorrusia”.