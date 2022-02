Macron, en su visita a Putin: “Empecemos a construir una respuesta útil para Rusia y para toda Europa”

El presidente Frances, Emmanuel Macron, ha visitado este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en plena crisis por la situación en Ucrania y ambos han mantenido una larga reunión durante varias horas. "He visto cuánto esfuerzo está haciendo el liderazgo francés para resolver el tema de la seguridad en Europa", ha afirmado Putin antes de comenzar la reunión en privado. "Especialmente para resolver la crisis en el sureste de Ucrania".

"Empecemos a construir una respuesta útil para Rusia, útil para toda Europa. Una respuesta que permita evitar la guerra, construir elementos de confianza, estabilidad y visibilidad. Hagámoslo juntos", ha señalado Macron, que se ha erigido estos días en el interlocutor europeo con Rusia y ha insistido en la necesidad de la independencia estratégica europea frente a Estados Unidos.

El presidente francés y el ruso han hablado por teléfono sobre la situación en Ucrania al menos en cuatro ocasiones desde el 21 de diciembre. Este martes, después de su visita a Rusia, Macron viajará a Ucrania para reunirse con su presidente, Volodímir Zelenski, con quien también ha mantenido conversaciones telefónicas.

"Estas últimas semanas deberán llevarnos a una nueva promesa europea, con otra arquitectura de seguridad decidida entre nosotros, los europeos, luego con la OTAN y después proponerla a Rusia. Podemos contar con una brújula estratégica y la independencia tecnológica para para responder a los retos geopolíticos. Una Europa independiente para decidir por sí misma sin depender de otras potencias", afirmó el presidente francés en su intervención en el Parlamento Europeo el mes pasado y en los que dejaba ver sus objetivos de política exterior.

En una entrevista concedida antes del viaje a Rusia al medio Journal du Dimanche, Macron afirmaba: “El objetivo geopolítico de Rusia hoy claramente no es Ucrania, sino clarificar las normas de convivencia con la OTAN y la UE". "Mientras los europeos deleguemos el diálogo, no podremos resolver ningún conflicto, porque si dejamos a los otros hablar por nosotros, no podremos contribuir a nuestra seguridad colectiva".

"La situación es demasiado compleja como para esperar grandes avances en el curso de una reunión", dijo horas antes de la reunión el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha visitado este lunes a Joe Biden en Washington. "Alemania es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Estamos trabajando como un frente unido para disuadir a Rusia de una agresión en Europa", dijo Biden en unas breves declaraciones a la prensa al inicio del encuentro. la cuestión del gasoducto Nord Stream 2 separa a ambos socios, ya que EEUU se opuso desde un inicio.