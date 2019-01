La entrada de dos mujeres "impuras" a un templo indio desata una huelga general y protestas con al menos un muerto

Varias localidades del estado de Kerala, en el sur de la India, están este jueves en huelga para protestar por la entrada de dos mujeres catalogadas de "impuras" –en edad de menstruar – en el templo hindú Sabarimala, después de que el miércoles se registraran manifestaciones violentas en las que murió al menos una persona.

En la madrugada del miércoles, las dos mujeres entraron en el templo escoltadas por varios agentes del orden. Fueron las primeras en acceder al santuario desde que en septiembre pasado el Tribunal Supremo levantara la prohibición de entrada que pesaba sobre las mujeres de entre 10 y 50 años.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a dos mujeres vestidas de negro y con las cabezas cubiertas con pañuelos accediendo al templo entre una multitud de hombres, tras haber realizado la ascensión de 5 kilómetros desde la localidad de Pamba.

Las manifestaciones, que se produjeron este miércoles en al menos tres distritos del estado de Kerala, causaron la muerte de un militante del partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro Narendra Modi, en la localidad de Pandalam, indicó una fuente de la Policía de Kerala que pidió el anonimato.

Además, hasta el momento los manifestantes han destruido siete vehículos policiales y 79 autobuses y han atacado a 39 miembros de las fuerzas de seguridad y de los medios de comunicación, en su mayoría mujeres, detalló en rueda de prensa el jefe de Gobierno de Kerala, Pinarayi Vijayan.

El alto cargo afirmó que hay "mucha violencia a lo largo del estado" y precisó que su Gobierno tiene la responsabilidad de implementar la decisión del Tribunal Supremo, que en septiembre levantó el veto que impedía entrar a las mujeres en edad de menstruar al templo Sabarimala.

En respuesta, cientos de miles de mujeres han formado un 'muro' de más de 600 kilómetros para pedir por la igualdad de género, han publicado diversos medios de comunicación internacionales.

