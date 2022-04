Oleksandra Matviichuk, abogada de derechos humanos: “Rusia comete crímenes de guerra para infundir miedo”

En el rostro de Oleksandra Matviichuk es visible el cansancio de casi un mes y medio de guerra, aunque su voz, a veces entrecortada por profundos suspiros, sigue sonando firme y decidida. Esta abogada y activista de 38 años, fundadora del Centro para la Defensa de los Derechos Civiles de Ucrania, ha decidido quedarse en su país para documentar junto a su equipo las posibles violaciones de los derechos humanos y presuntos crímenes de guerra por parte de las tropas de Rusia desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.

El horror de la guerra no es nuevo ni para ella ni para la organización que dirige y que documenta indicios de crímenes y otros abusos desde 2014, cuando comenzó el conflicto entre las milicias prorrusas y el Ejército ucraniano en el Donbás y tras la anexión de Crimea por parte de Rusia.

Matviichuk cuenta a elDiario.es que a finales de febrero tuvo que dejar su casa en el centro de Kiev para trasladarse a un barrio más seguro, y aunque ahora la situación “está un poco más calmada” en la capital, ha pasado muchas noches en un refugio resguardándose de las bombas de una invasión inesperada.

La guerra también la ha obligado a separarse de su familia, porque a pesar de que su marido permanece en Kiev, trabaja en otro ámbito y no pueden estar juntos. Su madre ha sido evacuada del país y hace casi un mes que perdió el contacto con su padre, que se encontraba en una zona del este ocupada por las tropas rusas. “En realidad, ningún sitio es seguro en el país”, asegura la activista.

Para Matviichuk y su equipo no hay duda de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra. Las recientes imágenes de la devastación en Bucha, una ciudad situada al noroeste de Kiev donde los soldados ucranianos han encontrado decenas de cadáveres de civiles tras la retirada de las tropas rusas, se suman a los “ataques deliberados contra lugares de carácter civil como escuelas o edificios residenciales, torturas, tratos crueles, toma de rehenes y casos de violencia sexual”, entre otros abusos, según enumera la abogada. El objetivo del trabajo de su ONG es denunciar los crímenes de guerra ante el Tribunal Internacional de La Haya.

¿En qué consiste el trabajo del Centro de para la Defensa de los Derechos Civiles de Ucrania en esta guerra?

Trabajamos en varios campos. Proporcionamos asistencia como un centro logístico, ya que contamos con una base de datos con diferentes iniciativas que trabajan en el ámbito humanitario y la asistencia médica, entre otros. Conectamos a la gente que lo necesita con estas iniciativas. También estamos documentando crímenes de guerra. Rusia comete crímenes de guerra para infundir miedo y lo hace de forma sistemática en un ámbito muy amplio. Estamos recopilando muchos testimonios de víctimas de crímenes de guerra para que puedan tener una defensa legal a nivel internacional porque dentro del país esto es mucho más complicado de solucionar y necesitamos la cooperación de la comunidad internacional. Y llevamos a cabo diferentes iniciativas humanitarias. Hemos puesto en marcha varias campañas en ese sentido, ya que en todo este tiempo Rusia solo ha permitido un corredor humanitario para el comité internacional de la Cruz Roja y hay otras evacuaciones que se realizan con mucho riesgo bajo los bombardeos de las tropas rusas. También estamos en redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube) y tratamos de dar información útil a la ciudadanía, como qué farmacia está abierta o qué se puede hacer cuando hay un bombardeo. También compartimos información con el exterior sobre violaciones de los derechos humanos.

¿Qué tipo de crímenes han documentado hasta ahora?

Hemos documentado diferentes tipos de crímenes de guerra como ataques deliberados contra la población civil y contra objetivos de carácter civil, principalmente edificios residenciales, escuelas, guarderías, iglesias y otras infraestructuras civiles críticas que proporcionan calefacción y electricidad. También hemos documentado asesinatos deliberados, torturas, tratos crueles y toma de rehenes, así como ataques deliberados contra el personal médico.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha culpado a Rusia por la matanza de civiles en Bucha, mientras que Moscú ha negado esas acusaciones. ¿Considera su ONG que se trata de un crimen de guerra?

Sí, son unos bárbaros [en referencia a los soldados rusos]. En este artículo [de la agencia de noticias rusa RIA Novosti] escriben abiertamente acerca de que matarán a civiles. Nuestro objetivo es documentar los crímenes de guerra para llevar a Putin y a todos los que hayan perpetrado crímenes ante el Tribunal Internacional de La Haya.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció la semana pasada la creación de una comisión para investigar los crímenes de guerra y otros abusos cometidos durante la invasión rusa en Ucrania. ¿Qué esperan de esa comisión?

No mucho. Es importante crear este tipo de comisiones a nivel internacional y ya estamos en contacto con algunos miembros de esa comisión y estaremos encantados de proporcionarles información al respecto. Esperemos que lleven a cabo una investigación rigurosa de la que se puedan sacar unas conclusiones válidas y algunas recomendaciones, pero Rusia no las va a cumplir, obviamente. Esta comisión no dispone de un mecanismo que obligue a Rusia a cumplirlas.

Hace unas semanas comentó en Twitter que les había llegado el caso de una mujer que había sido violada por soldados rusos. ¿Se han encontrado más casos de violencia sexual?

No solo hemos recibido un caso, hemos recibido más. Hemos reunido a cientos de voluntarios y les dimos unas pautas sencillas para poder trabajar. Cuando recibimos estos contactos, se los pasamos a organizaciones internacionales porque nuestros voluntarios no están preparados para atender a víctimas de violencia sexual, ya que necesitan mucha preparación previa.

He documentado otras violaciones en el pasado y por eso sé que es muy importante estar preparado para no causar un daño mayor a las supervivientes con un comportamiento inadecuado y para que tampoco te afecte a ti mismo. Lamentablemente, está pasando y hay un indicador muy importante para mí porque por mi propia experiencia sé que es un delito que se suele ocultar. En primer lugar, la mayoría de las víctimas ni siquiera lo denuncian a la policía, tratan de esconderlo. Si ya tenemos conocimiento de algunos casos de violencia sexual es porque el problema es mayor y las víctimas ya se han concienciado para denunciarlo públicamente.

Muchas mujeres han dejado Ucrania junto a sus hijos para buscar refugio en otros países, pero también hay muchas otras que, como usted, han decidido quedarse. ¿Qué papel están desempeñando las mujeres en esta guerra?

Las mujeres tienen un papel fundamental en esta guerra. Están en el ejército, ayudan a construir las defensas, toman decisiones políticas importantes, ponen en marcha y lideran iniciativas… Tienen un papel protagonista.

Tras casi un mes y medio desde que inició la invasión rusa, ¿qué cabe esperar de Vladímir Putin?

Ha decidido cambiar de táctica porque ha entendido que ha fallado. Pensaba que esta guerra se iba a terminar más rápido y no ha sido así. No sé qué hará porque no soy experta en temas militares, pero sé que no va a parar y no lo va a hacer porque la comunidad internacional no está haciendo nada de forma activa para pararlo.

¿Qué cree que puede hacer la comunidad internacional para ayudar a Ucrania?

Ucrania lleva pidiendo durante todo este tiempo aviones de combate y sistemas de defensa aérea a los aliados occidentales y no ha recibido ninguno. Estamos desarmados, es una lástima. Si dices que apoyas a Ucrania, no puedes quedarte con las manos cruzadas mientras morimos... Soy una defensora de los derechos humanos, pero la ley en este caso no está solucionando el problema. No podemos ir con la convención de Ginebra en la mano y plantarnos frente a un tanque y decirles “no se puede bombardear deliberadamente a civiles”, no funciona así. Si la ley no funciona, si la diplomacia falla, dennos la oportunidad de que protejamos al menos a nuestra propia población civil. Realmente no lo entiendo. Los países occidentales ponen como excusa que si venden armas a Ucrania, entraríamos en la Tercera Guerra Mundial, pero antes de que la guerra empezara vendían armas a Rusia sin ningún problema. No soy quién para juzgar, pero la historia pondrá a todos en su lugar.

¿Cree que la guerra durará mucho más?

Estamos preparados para una guerra prolongada. Rusia quiere que Ucrania regrese al pasado porque les pertenece. Cuando Ucrania se convirtió en un país democrático, eso dañó al régimen autoritario de Putin y por eso empezó la guerra. Él hará lo que esté en sus manos para impedir esa transición democrática en Ucrania.

¿Qué pasará después?

Creo que tarde o temprano podremos reconstruir un país donde tengamos un gobierno estable, donde los derechos de la población estén protegidos, donde el poder judicial sea independiente y la policía no reprima las manifestaciones estudiantiles. Pero no lo sé porque nuestros aliados en Occidente no están sancionando más económicamente a Rusia: aún no han sacado a todos los bancos rusos del sistema SWIFT, aún comercian con gas y petróleo ruso, así que la economía rusa podrá seguir financiando esta guerra. Por eso no estoy segura de que pueda ser testigo de que Ucrania lo consiga. Si Ucrania lo consigue, será un gran regalo para el futuro democrático del país.