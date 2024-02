El Parlamento Europeo adopta nuevas normas de transparencia para la publicidad política

El Parlamento Europeo adoptó el martes nuevas reglas sobre transparencia y orientación de la publicidad política, que harán que las campañas electorales y de referendos sean más transparentes y resistentes a las interferencias. Las nuevas normas regularán la publicidad política, en particular los anuncios en línea, y establecerán un marco claro para que los actores políticos hagan llegar sus mensajes más fácilmente en toda la UE.

Las nuevas reglas obligan a marcar de manera clara la publicidad política. Los ciudadanos, las autoridades y los periodistas podrán averiguar de manera sencilla si han sido escogidos para recibir un determinado anuncio, quién lo paga y el precio del anuncio y a qué elecciones o referéndum está vinculado. Toda la publicidad política y la información relacionada se almacenarán en una base de datos pública en línea.

Para limitar la interferencia extranjera en los procesos democráticos europeos, quedará prohibido el patrocinio de anuncios desde fuera de la UE los tres meses previos a una cita electoral.

Regulación de las estrategias de focalización

Para proteger a los votantes frente a la manipulación, las técnicas de segmentación y amplificación solo serán posibles para la publicidad política en internet basada en datos personales después de obtener el consentimiento explícito y separado. No se podrán utilizar categorías especiales de datos personales (por ejemplo, origen étnico, religión, orientación sexual) o datos de menores.

Las normas solo se refieren a anuncios políticos pagados. No afectan al contenido de los anuncios políticos ni a las normas sobre la realización y financiación de campañas políticas. Las opiniones personales y políticas, como cualquier contenido periodístico no patrocinado, o la comunicación sobre la organización de elecciones (por ejemplo, anuncios de candidaturas) y los llamamientos a la participación por parte de fuentes oficiales nacionales o de la UE no se verán afectadas.

El ponente, Sandro Gozi (Renew, Francia), ha declarado: “Las tecnologías digitales hacen que los ciudadanos sean más vulnerables a la desinformación y a las interferencias extranjeras. Ahora más que nunca, es crucial salvaguardar nuestros procesos democráticos y electorales. Las normas adoptadas hoy jugarán un papel fundamental para ayudar a los ciudadanos a discernir quién está detrás de un mensaje político y tomar una decisión informada cuando se dirigen a las urnas. Al acercarse las elecciones europeas, instamos a todas las principales plataformas en línea a que empiecen a aplicar las nuevas normas lo antes posible y garanticen que el espacio digital siga siendo un lugar seguro para intercambiar ideas y opiniones políticas”.

Tras la aprobación en el pleno (con 470 a favor, 50 en contra y 105 abstenciones), el Consejo debe ahora adoptar formalmente el texto. Las normas se aplicarán dieciocho meses después de la entrada en vigor, mientras que las definiciones y medidas sobre la disposición no discriminatoria de publicidad política transfronteriza (incluidos los partidos y grupos políticos europeos) se aplicarán ya veinte días después de la publicación en el Diario Oficial de la UE.

Con estas normas, el Parlamento Europeo responde a las preocupaciones de los ciudadanos sobre una sociedad digital segura y fiable, en particular la propuesta 33 (5) del informe sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.