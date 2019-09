Una periodista acusa a Boris Johnson de tocarle el muslo bajo la mesa en una comida en 1999

La periodista de The Times Charlotte Edwards ha denunciado en una columna en primera persona publicada el domingo que el primer ministro Boris Johnson le tocó el muslo de forma inapropiada en una comida celebrada en 1999.

"Estoy sentada a la derecha de Johnson. A su izquierda, hay una mujer joven a la que conozco. Bajo la mesa, siento la mano de johnson en mi muslo. Aprieta. Su mano está en la parte superior de mi pierna y tiene entre sus dedos la cantidad de carne suficiente como para hacerme sentar recta de un salto", escribe Edwards.

La periodista cuenta que reveló lo ocurrido a la joven que se sentaba al otro lado de Johnson, a lo que ella respondió: "Oh Dios, a mí me hecho exactamente lo mismo". Johnson era entonces el director de la revista The Spectator y Edwards escribía artículos para esta publicación.

Un portavoz del Gobierno ha afirmado que "la acusación es falsa", a lo que Edwards ha respondido: "Si el primer ministro no se acuerda del incidente, entonces claramente tengo mejor memoria que él".

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP