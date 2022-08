Plácido Domingo, sobre la presunta red de trata de personas: “Desde luego que no tengo que ver con eso”

“Desde luego que no tengo que ver con eso” declaró a la prensa mexicana el cantante Plácido Domingo, en referencia a la nueva polémica en la que se encuentra, tras las investigaciones de la justicia argentina. En el expediente, tres audios aluden a un artista llamado “Plácido” que solicita servicios sexuales.

Plácido Domingo tiene vínculos desde hace al menos 26 años con la secta que se investiga por trata en Argentina

Tras una presentación en la Arena de Monterrey este fin de semana, el tenor rompió el silencio y desconoció las acusaciones en su contra, que lo vinculan con la presunta secta y red de trata de personas que operaba desde Villa Crespo y tenía alcance internacional: la “Escuela de Yoga de Buenos Aires” (EYBA).

“Bueno, han visto que todo está comprobado, que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo de amigos que consideraba músicos y que estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar y desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, en fin, desde luego que no tengo nada que ver en eso”, dijo el artista.

Ante la pregunta sobre si se sentía traicionado, respondió: “Me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado.”

Una investigación de elDiarioAR reveló que Plácido Domingo tiene vínculos desde hace al menos 26 años con la secta EYBA. La Justicia cuenta con los audios, obtenidos en escuchas realizadas en los últimos cuatro meses. En ellos, se identificó la voz de Susana “Mendy” Mendelievich, miembro histórico de la comunidad, y la de Juan Percowicz, el líder.

En 1996, el tenor dio un concierto en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, donde cerró el show con un fragmento de la ópera Cartas marcadas, compuesta por Mendelievich. Esa noche, tocó junto a Rubén D’Artagnan González, un violinista de renombre que habría abierto la filial en Chicago de la secta. Además, el cierre de ese concierto fue en un dueto con Verónica 'Loia' Iácono, en ese momento debutante lírica, y hoy buscada por Interpol por haber participado de la organización.

