Putin puede anunciar este viernes la anexión de los territorios ocupados, según la inteligencia británica

Las autoridades de facto de los territorios ucranianos ocupados de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón organizaron los pseudorreferéndums de anexión a Rusia en menos de tres días. Después de cinco jornadas de votación y con pocas dudas sobre el resultado, las urnas cierran este martes con todas las miradas puestas en un posible discurso este viernes de Vladímir Putin dirigido a los miembros del Parlamento ruso.

“Hay una posibilidad realista de que Putin utilice su intervención para anunciar formalmente la anexión de las regiones ocupadas de Ucrania”, ha señalado este martes la inteligencia británica. “Los líderes rusos esperan que cualquier anuncio de anexión se vea como una defensa de la ‘operación militar especial’ y consolide el apoyo patriótico al conflicto”.

En esta línea, una fuente parlamentaria rusa citada por la agencia rusa TASS ha señalado que lo más probable es que el viernes se formalice la anexión a Rusia de esos territorios.

El portavoz del presidente Putin, Dmitri Peskov, ha anunciado este martes que “la situación legal [de estos territorios] cambiará radicalmente desde el punto de vista de la legislación internacional y eso también tendrá consecuencias en la seguridad”.

“Participación falseada”

Las autoridades prorrusas tratan de vestir de legitimidad las ‘votaciones’ anunciando elevadas cifras de participación: en Lugansk, por ejemplo, supera el 90% y en Jersón, el 70%. Sin embargo, el think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) sostiene en su análisis diario del conflicto que las fuerzas de ocupación han “falsificado de forma flagrante” estos datos.

“Las autoridades rusas tienen que aclarar si sus cifras de participación falseadas reflejan supuestamente porcentajes sobre la población que había antes de la guerra o solo de los actuales residentes de las partes controladas por Rusia”, señala el ISW.

“La participación, incluso en un referéndum libre y justo, sería con toda seguridad mucho menor. La invasión rusa de Ucrania ha desplazado a 12,8 millones de personas, más del 25% de la población ucraniana, entre febrero y mayo de 2022, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La mayoría de esos desplazados proceden del sur y del este, donde se están celebrando los falsos referendos. E incluso en tiempos de paz, los ucranianos no acuden a votar en porcentajes tan altos como los que informan los funcionarios de ocupación rusos”, añade.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), uno de los organismos internacionales de referencia en la observación de elecciones declaró que los pseudorreferéndums “no tendrán fuerza legal” y los calificó de “ilegales”.

Mijailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha asegurado que los ciudadanos ucranianos que hayan ayudado en la organización y realización de las ‘votaciones’ “serán juzgados como traidores”. “Hay gente con nacionalidad de Ucrania que ha ayudado activamente a organizar esta parodia. Tenemos listas con nombres de personas que han estado involucradas de alguna manera”.

Peter Stano, portavoz del alto representante de la UE, Josep Borrell, ha anunciado este martes que “habrá consecuencias para todos aquellos que participen en los referéndums ilegales e ilegítimos”, lo que podría derivar en la imposición de nuevas sanciones.

“La movilización y las anexiones son realmente para mantener la línea. Putin intenta no perder más de los territorios ucranianos que ha tomado. Sin embargo, es probable que fracase, lo que aumentará los riesgos para él y para nosotros”, señalaba en redes sociales el analista y experto Mark Galeotti, autor de varios libros sobre Rusia.