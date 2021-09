Soy camionero británico y cada vez que entro en la UE es un alivio

Christopher Johns, de 37 años y originario de Burwash, Sussex, ha sido camionero durante más de diez años y conduce largas distancias en Reino Unido y Europa continental. Aquí habla de cómo son las condiciones laborales para los camioneros en Reino Unido y de por qué siente que puede que no haya una solución rápida a la actual crisis de conductores de camiones. Este es su texto según la transcripción de Jedidajah Otte.

Siempre me deja pasmado cómo subestiman a los conductores de camiones en Reino Unido. Trabajamos muy duro por muy poco dinero. Hace mucho que nuestros salarios necesitan mejorar. El salario inicial de un amigo en Lidl es el mismo que el de muchos de mis amigos camioneros. Podría ganar más si hiciera trabajos temporales, como muchos otros hacen, pero tengo esposa y tres hijos y necesito estabilidad laboral. Solo gano lo suficiente ahora que hago muchos trabajos fuera de Reino Unido, en los que la asignación por gastos es mayor.

La diferencia entre cómo tratan a los conductores de camiones en Reino Unido y en el resto de Europa es enorme. En Reino Unido no nos cuidan. En todo el país, particularmente en el sur, las instalaciones para atender las necesidades de los conductores son inadecuadas o inexistentes.

Podemos pasar una, dos, o más semanas más lejos de casa. Esto significa que nos vemos obligados a dormir en diminutas zonas de descanso o en las carreteras de los polígonos industriales, sin acceso a las comodidades básicas. Las áreas de descanso para transportistas de las autopistas principales siguen sin estar equipadas con estacionamiento suficiente para los vehículos de gran tamaño y a los camiones se les cobra alrededor de 30 euros la noche por ese privilegio. En el resto de Europa no se cobra estacionamiento. En Francia, por ejemplo, la cadena de restaurantes y bares Les Routiers apoya a los camioneros proporcionándoles duchas y aparcamiento gratuito. Cada vez que entramos a Europa, es un alivio.

Duro para las familias

Mi familia ha sufrido muchísimo. Diría que esto es así para muchos en el sector. Mi esposa ha sido increíblemente comprensiva respecto al tiempo que paso lejos de casa, que en promedio son 20 días al mes. Me he perdido de tantas cosas del crecimiento de mis hijos. Me arrepiento mucho de eso.

El Gobierno británico debería considerar mostrar un mayor aprecio por aquellos que siguen conduciendo antes que intentar encontrar miles de camioneros nuevos. Extender las horas de trabajo para los camioneros sería una locura: habría accidentes horribles. También creo que el número de camioneros de la UE dispuestos a regresar será menor que el que algunos predicen. Debe ponerse un mayor énfasis en este trabajo como un oficio calificado y no como una mera verificación en el permiso de conducir.

Se debe revisar la estructura salarial. Pero, antes que nada, deben mejorar las condiciones en Reino Unido. No hay una respuesta fácil a esta carencia. La situación en la que estamos ahora era tan evidente y predecible. La infraestructura en Reino Unido está muy lejos de donde tiene que estar. No creo que las cosas mejoren de la noche a la mañana.

Traducción de Julián Cnochaert.