Mijailo Podoliak, consejero de Zelenski: “Nuestra estrategia es crear caos dentro de las tropas rusas”

Ucrania está inmersa en una contraofensiva destinada a crear el “caos” dentro del Ejército ruso mediante el ataque a las líneas de suministro de los invasores en los territorios ocupados, según el principal consejero del presidente Volodímir Zelenski.

Mijailo Podoliak dice en una entrevista aThe Guardian que podría haber más ataques en los “próximos dos o tres meses”, similares a los misteriosos ataques del martes contra un nudo ferroviario y una base aérea en Crimea, así como el ataque de la semana pasada contra aviones de guerra rusos en el aeródromo de Saky, en la península.

Rusia dijo el martes que las explosiones en un depósito de municiones en el distrito de Dzhankoy, en Crimea, habían sido provocadas por un incendio. Podoliak dice que este incidente es un recordatorio de que “Crimea ocupada por los rusos significa explosiones de almacenes y un alto riesgo de muerte para los invasores y ladrones”.

Ucrania no se ha atribuido oficialmente la responsabilidad por los ataques que han provocado que los turistas rusos huyan de Crimea, presas del pánico. El martes había colas en la estación de tren de la capital regional, Simferópol.

El Ministerio de Defensa en Moscú dice que se está ocupando de los casos de “sabotaje” y que está tomando las “medidas necesarias”.

El caos dentro

Desde la sede presidencial en Kiev, Podoliak dice: “Nuestra estrategia es destruir la logística, las líneas de suministro, los depósitos de municiones y otros objetos de la infraestructura militar. Crear caos dentro de sus propias fuerzas”.

El asesor, a menudo descrito como la tercera figura más poderosa del país, dice que la estrategia de Kiev se enfrenta a la potente artillería de Moscú para ocupar más territorio hacia el este en la región del Donbás, donde las tropas rusas han destruido ciudades como Mariúpol y Severodonetsk en su avance.

“Así que Rusia ha enseñado a todo el mundo que una contraofensiva requiere enormes cantidades de efectivos que funcionen como un puño gigante que se mueve en una sola dirección”, dice. “Una contraofensiva ucraniana sería muy diferente. No utilizamos las tácticas de los años 60 y 70, tácticas del siglo pasado”.

Sin embargo, las declaraciones también podrían interpretarse como el reconocimiento de que Ucrania está luchando por reunir la cantidad de personal y material militar necesarios para sostener una contraofensiva completa en el sur del país, que normalmente requiere una superioridad de tres o más soldados por cada soldado enemigo.

Aislar Jersón

En su lugar, Ucrania ha intentado aislar Jersón, la única ciudad en poder de Rusia en la orilla occidental del río Dniéper, dañando los puentes de carretera y ferrocarril mediante el uso de artillería de cohetes recientemente suministrada por Occidente, a tal punto que ya no es posible para Rusia volver a abastecer a sus fuerzas de forma efectiva.

Podoliak pide “50, 60, 80 más” MLRS (un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple) para sumar al arsenal existente de unos 20 lanzacohetes, 16 de los cuales son Himars montados en camiones y suministrados por Estados Unidos. Tres de ellos, los M270 equipados con orugas, proceden de Reino Unido y el consejero del presidente los describe como “muy buenos”.

Ayudado por los misiles de largo alcance suministrados por Occidente, Podoliak dice que Ucrania espera debilitar la fuerza de los invasores haciendo que sufran “la falta de suministros y la falta de municiones” y que así “los rusos luchen como lo hicieron en los primeros meses de la guerra”.

Rusos en atascos

Durante la primera fase del conflicto, un desorganizado Ejército ruso no logró capturar Kiev después de que las fuerzas invasoras se vieran atrapadas en una serie de atascos en las carreteras que conducen a la ciudad, lo que las hizo vulnerables a la infantería ucraniana y a las armas antitanque.

El asesor presidencial sugiere que el ataque a la base aérea de la semana pasada puede haber sido obra de grupos partisanos, pero desestima cualquier sugerencia de que pueda haber sido un accidente, como sostuvo Moscú inmediatamente después.

Podoliak dice que los rusos “están hechos de otra pasta” si de verdad creen que las explosiones en los depósitos de municiones fueron el resultado de un accidente con colillas de cigarrillos. Después, anticipa que en el futuro se repetirán estos ataques detrás de las líneas del frente.

“Estoy de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, que prevé más incidentes de este tipo en los próximos dos o tres meses. Creo que es posible que se repitan”, dice Podoliak.

También señala que Ucrania considera que el puente de Crimea que une la península ocupada con el territorio continental ruso es un objetivo militar legítimo. “Es una construcción ilegal y la principal puerta de entrada de suministros para el Ejército ruso en Crimea. Tales objetos deben ser destruidos”, dice.

Aunque Ucrania se ha negado a responsabilizarse públicamente por el ataque a la base aérea de Saky, sí lo ha hecho en privado. El incidente ha tenido lugar en un momento en el que una serie de objetivos estratégicos rusos muy lejanos a la línea del frente han sido atacados.

El lunes se especuló con que Yevgeny Prigozhin, un empresario ruso supuestamente vinculado al Grupo Wagner, una organización militar privada que se cree trabaja como ejército paralelo del Kremlin, podría haber sido herido o incluso haber muerto tras un ataque ucraniano con cohetes en el Donbás.

Las fotos publicadas por un periodista ruso de la reunión que el hombre mantuvo con los mercenarios del Grupo Wagner en el este de Ucrania hicieron que la ubicación de la base fuera fácil de identificar. Y, el domingo, el edificio en la calle Mironivska fue alcanzado por un ataque de artillería ucraniana, probablemente proveniente de un sistema HIMARS (sistema de cohetes de artillería de alta movilidad).

El futuro de las negociaciones

Podoliak, que fue negociador en las conversaciones de paz durante las primeras fases del conflicto, dice que no existe la posibilidad de que Rusia negocie seriamente hasta que no experimente una derrota en el campo de batalla. Dice que algunos países europeos no identificados están “bajo la ilusión” de que el Kremlin puede buscar conversaciones de buena fe.

“Los oídos rusos solo se abren cuando hay un bate militar gigante golpeando la cabeza rusa”, dice.

Elogia el apoyo que Ucrania ha recibido de Reino Unido hasta ahora, que en algunos aspectos ha superado al de Estados Unidos, y dice que espera que este apoyo continúe después de que Boris Johnson deje de ser primer ministro. “Cuando te has convertido en un gigante, es difícil volver a ser un enano”, dice.

Johnson dio “apoyo personal y emocional” a Zelenski en el “momento más oscuro de la historia de Ucrania”, según Podoliak. “La ayuda de Reino Unido será recordada durante siglos”.

