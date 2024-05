16 mujeres acusan al mago David Copperfield de abusos sexuales y conducta inapropiada

El célebre mago estadounidense David Copperfield ha sido acusado por 16 mujeres de conducta sexual y comportamiento inapropiados, según ha revelado una investigación de 'The Guardian' en EEUU. Más de la mitad de las acusaciones provienen de mujeres que aseguran que no habían alcanzado la mayoría de edad en el momento de los abusos. Algunas afirman que tenían apenas 15 años aunque no está claro que Copperfield conociera su edad.

Las acusaciones contra el mago incluyen alegaciones de que drogó a tres de sus víctimas antes de tener relaciones sexuales con ellas, por lo que no pudieron manifestar su consentimiento. Copperfield, de 67 años, ha negado todas las acusaciones de abusos, que tuvieron lugar además entre la década de los 80 y el año 2014.

El diario 'The Guardian' afirma que está investigando las acusaciones como parte de una serie de reportajes basados en entrevistas con más de 100 personas, así como informes policiales y judiciales.

Las mujeres que han acusado al famoso ilusionista aseguran que entraron en contacto con él a través de su trabajo como uno de los magos más conocidos del mundo. Según el diario británico, algunas de las mujeres que le han acusado aseguran que sólo después del movimiento #MeToo sintieron que podrían hablar públicamente de las experiencias que sufrieron con Copperfield.

Por el momento, el mago ha negado cualquier tipo de abuso. Sus abogados han declarado a 'The Guardian' que “nunca ha actuado de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con una persona menor de edad”. Los letrados han defendido que una descripción “honesta” de Copperfield le describiría como “amable, tímido y con un trato respetuoso hacia hombres y mujeres”.

Su equipo legal ha añadido que el artista es un defensor del movimiento #MeToo que animó a víctimas de abusos a que revelaran los abusos sufridos. Además, afirman que ya ha habido en el pasado “numerosas denuncias falsas” contra él.

Una de las mujeres que han realizado las acusaciones reveladas por 'The Guardian', Brittney Lewis, ya acusó a Copperfield en 2018 de drogarle y agredirle sexualmente en 1988, cuando ejercía de modelo con 17 años. El ilusionista negó entonces las acusaciones, que fueron publicadas en el medio digital 'The Wrap', especializado en noticias de entretenimiento.

Otra mujer declaró a 'The Guardian' que había sufrido una experiencia similar y alegó que tanto ella como una amiga fueron drogadas por el mago y que no dieron su consentimiento antes de que tuviera relaciones sexuales con cada una de ellas.

“Yo nunca diría esto a nadie si sinceramente no creyera que me habían drogado”, afirmó Gillian. La mujer explicó que había quedado con Copperfield en 1993 para tomar una copa después de uno de sus espectáculos.

Los abogados del mago, sin embargo, han negado estas alegaciones y afirman que nunca se ha presentado una queja contra él en ninguno de los espacios donde ha trabajado. El equipo de Copperfield ha añadido que las drogas “no forman parte de su mundo”.

Cuatro de las mujeres aseguran que aún no tenían 18 años cuando sufrieron los abusos

En otros cuatro casos, las mujeres alegaron que eran adolescentes cuando Copperfield les había manoseado o las había forzado a hacerle tocamientos sexuales mientras se encontraban con él sobre el escenario, en una actuación en directo. Los familiares de una de las jóvenes de 15 años que se encontraba entre los espectadores, han declarado que vieron cómo el mago le tocaba los pechos.

Los abogados de Copperfield alegan que estas alegaciones “no solo son completamente falsas sino también imposibles”.

Fallon Thornton, de 38 años, declaró a ‘The Guardian’ que Copperfield apretó su pecho tras llamarle para que subiera al escenario durante una actuación en enero de 2024 que tuvo lugar en el casino MGM de Las Vegas (EEUU). Thornton lo denunció a la policía de la ciudad, según muestran los archivos policiales, pero sintió que la acusación nunca fue tomada en serio. La policía de Las Vegas ha declarado al diario británico que cerró el caso por “pruebas insuficientes”.

Los abogados de Copperfield también han alegado que en aquel momento, la policía explicó al equipo de Copperfield que una grabación de su espectáculo no mostró en ningún momento que el mago tocase “la zona del pecho” de ningún participante. Ni los abogados de Copperfield ni la policía de Las Vegas ni el casino MGM han respondido a las peticiones de ‘The Guardian’ para ver esa grabación.

La empresa MGM, un conglomerado de hoteles y casinos donde Copperfield ha presentado sus espectáculos desde 2000, ha declinado hacer declaraciones sobre el incidente de 2014 ni sobre cualquiera de las otras alegaciones contra él.

Promesas de ayuda y contacto con las víctimas y sus familias

La investigación de ‘The Guardian’ ha detectado varios puntos en común entre las diferentes acusaciones: varias de las mujeres afirmaron que Copperfield les prometió ayuda en sus carreras como modelos o en la industria del entretenimiento, y que él intentó mantenerse en contacto con ellas y con sus padres.

Una de ellas afirmó que tras conocer a Copperfield en uno de sus actuaciones en 1991, cuando tenía 15 años, él empezó a llamarle por las noches. Ahora asegura que siente que el mago le estaba “preparando”, que le enviaba regalos y entradas a sus espectáculos. Cuando cumplió los 18 años, afirmó, mantuvo relaciones sexuales con él. Según ella, era su primera vez.

Los abogados de Copperfield no han refutado que el mago conociese a la adolescente y aseguran que ambos mantuvieron una relación totalmente legal y consentida que duró cuatro años. El equipo añade que él “ha negado firmemente cualquier alegación de que preparó” a la joven “o cualquier otra conducta inapropiada”.

En el círculo de Jeffrey Epstein

Por otro lado, Copperfield ya se ha enfrentado en el pasado al escrutinio público por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el magnate que se suicidó en prisión en 2019 mientras cumplía condena en EEUU por tráfico sexual de menores. El mago estaba entre las personas mencionadas en la documentación que salió a la luz el pasado mes de enero tras levantarse el secreto de sumario del caso Epstein. La presencia del nombre de Copperfield en los documentos, sin embargo, no significa que él haya cometido un crimen.

Según uno de los archivos, Copperfield preguntó a una mujer que luego resultó ser una de las víctimas de Epstein si “sabía que otras chicas estaban recibiendo dinero por encontrar a otras jóvenes” para Epstein. Los abogados del mago han declarado a ‘The Guardian’ que Copperfield había oído “un rumor” acerca de esto, “pero no tenía conocimiento ni creía que estuviera ocurriendo nada inapropiado”.

El equipo del artista también afirmó que él “no había visto que hubiera razón para contactar a las autoridades ni comentarlo con nadie más” después de que la joven a la que hizo la pregunta tampoco se mostrara preocupada. Además, Epstein tampoco era alguien con quien Copperfield se reuniera de manera frecuente, según los abogados.

“Nuestro cliente desconocía los horribles crímenes de Epstein”, afirman los letrados. “Como el resto del mundo, se enteró de ellos por la prensa”.

El hombre que quiso hacer “desaparecer” la luna

El mago anunció en octubre de 2023 la creación de un espectáculo en colaboración con Save the Children, en el que harían “desaparecer” la luna. La actuación, programada para febrero del año siguiente, contó con un anunció en el programa Today Show de la NBC estadounidense, así como un comunicado de la ONG internacional en el que se aseguraba que “el mensaje de positividad” de Copperfield, “así como su pasión por ayudar a los niños de todo el mundo son el complemento perfecto al difícil trabajo que desarrollamos a diario”.

Pero aquel espectáculo no salió como estaba planeado. Save the Children, que ha retirado aquel comunicado de la web, confirmó a ‘The Guardian’ que la colaboración con Copperfield terminó un mes antes de la actuación, el 4 de enero de 2024. Aquel fue el día después de que el nombre de Copperfield apareciera en los documentos judiciales del caso Epstein. Save the Children ha declinado responder si la publicación de esos archivos está relacionada con la decisión de terminar la colaboración entre ambas partes.

Copperfield publicó en su cuenta de Instagram el pasado 29 de febrero que sigue adelante con sus planes de hacer desaparecer la luna en uno de sus espectáculos. “Algunas cosas interesantes están llevando más tiempo de lo que pensábamos”, afirmó.

Sus abogados defienden que se tomó muy en serio los “ataques injustificados” contra su reputación y que espera poder retomar la colaboración con Save the Children en el futuro. Su cliente, afirman, nunca ha sido condenado por un crimen.