El príncipe Andrés de Inglaterra tendrá que rendir cuentas ante la justicia de EEUU por abuso sexual

Un juez de Nueva York ha rechazado este miércoles el intento del príncipe Andrés de bloquear la demanda civil de abuso sexual presentada en su contra por Virginia Giuffre.

Giuffre, que ha alegado que el difunto magnate Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell abusaron sexualmente de ella, alega que le obligaron a mantener relaciones sexuales con el duque de York a los 17 años. El 9 de agosto presentó una demanda contra el príncipe, denunciando violencia y daños emocionales.

El equipo legal del príncipe Andrés había argumentado en los documentos judiciales y en los procedimientos que el acuerdo de 2009 de Giuffre con Epstein le protegía frente a la demanda. El acuerdo, que fue desvelado el 3 de enero, concedía a Giuffre 500.000 dólares.

Su acuerdo contenía una disposición que decía: "Las segundas partes y cualquier otra persona o entidad que pudiera haber sido incluida como posible demandada... [queda excluida] de todas y cada una de las acciones y actuaciones de Virginia [Giuffre], incluidas las estatales o federales". El nombre del príncipe no aparece mencionado en el acuerdo.

La decisión del juez Kaplan supone un nuevo golpe para el asediado príncipe británico, cuya reputación y posición dentro de la familia real se ha visto afectada por sus vínculos con Epstein y Maxwell. Los procedimientos penales de alto perfil contra Epstein y Maxwell en los últimos dos años han dañado aún más su reputación. Maxwell, hija del difunto magnate de la prensa británica Robert Maxwell, fue declarada culpable de cinco cargos por tráfico sexual de menores para que Epstein abusara de ellas.

Epstein, un delincuente sexual convicto que, además del príncipe Andrés, contaba en su círculo con los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, se suicidó en una cárcel de Manhattan aproximadamente un mes después de su detención en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual.

Giuffre ha descrito un episodio en el que el príncipe estaba supuestamente "sudando profusamente" sobre ella en un club nocturno de Londres en una noche en la que supuestamente tuvieron un encuentro sexual.

El príncipe Andrés dijo en una entrevista en la BBC que la declaración de Giuffre sobre el sudor no podía ser cierta, afirmando: "Tengo una enfermedad médica peculiar que es que no sudo o no sudaba en ese momento".

El príncipe Andrés también sostiene que en la noche citada por Giuffre fue con su hija, Beatriz, a una fiesta infantil a última hora de la tarde en un Pizza Express en Woking. Después de la fiesta, el príncipe Andrés afirma que estuvo en casa con sus hijos toda la noche.

Como parte de la demanda de Giuffre, su equipo legal ha solicitado documentos que prueben si el Príncipe Andrés puede o no sudar.

Traducido por Javier Biosca