'Ratatouille' en Gales: un vídeo muestra a un ratón ordenando un cobertizo todas las noches

Durante dos meses y prácticamente todas las noches, un ratón ha sido grabado de manera secreta mientras ordenaba el cobertizo de Rodney Holbrook, un fotógrafo de 75 años especializado en naturaleza.

Holbrook, de Builth Wells, en el condado de Powys en Gales, instaló una cámara de visión nocturna sobre su mesa de trabajo cuando se dio cuenta de que los objetos que por la noche dejaba fuera de lugar volvían misteriosamente a su sitio cada mañana. Las imágenes que grabó recuerdan a Ratatouille, la película de animación de 2007 protagonizada por un ratón que cocina a escondidas en un restaurante.

“Lleva meses haciéndolo, yo lo llamo Ratón Ordenado Galés. Lo primero de lo que me di cuenta fue que una parte de la comida que dejaba para los pájaros terminaba en unos zapatos viejos que guardaba en el cobertizo, así que instalé una cámara”, cuenta Holbrook a la BBC.

Las imágenes captadas por la cámara de visión nocturna muestran al aparentemente concienzudo roedor recolectando pinzas de ropa, corchos, tuercas y tornillos, para colocarlos dentro de una bandeja en la mesa de trabajo.

Holbrook incluso experimentó con dejar fuera otros objetos para ver si el ratón era capaz de levantarlos. Pero el animal ni se inmutó e incluso transportó bridas de cables hasta la bandeja.

“Cuando vi al ratón ordenando, no me lo podía creer”, dice Holbrook. “Ha metido de todo en la bandeja, trozos de plástico, tornillos y tuercas... Ya no me molesto en ordenar, porque sé que él se ocupa, dejo las cosas fuera de la caja y vuelven a su sitio por la mañana, en 99 de cada 100 noches el ratón se encarga de limpiar”.

En 2019, ocurrió algo similar en las cercanías de Bristol, donde un ratón protagonizó un vídeo que se hizo viral “almacenando” artículos en el cobertizo de Steve Mckears, un hombre que pensó que “estaba volviéndose loco”, como dijo entonces a los periodistas. Los tornillos y objetos metálicos volvían a aparecer un día tras otro en una caja con alimento para pájaros. Cuando Mckears instaló la cámara, vio que era un ratón el que los dejaba allí.

