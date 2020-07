Tokio bate su récord de nuevos casos de COVID-19 justo cuando tendría que haber inaugurado los Juegos Olímpicos

Si no existiera el coronavirus, este viernes se celebraría la tradicional ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Tokio es noticia por haber registrado en la víspera de lo que tenía que ser un día histórico un nuevo récord de casos diarios de COVID-19: más de 300 casos en las últimas 24 horas.

Los rebrotes mantienen en vilo a una decena de países que apostaron por la desescalada

Saber más

Tokio es el foco principal de la pandemia en Japón, aunque no es el único. Según los datos más recientes, la localidad, en la que viven 14 millones de personas, ha registrado un total de casi de 10.100 casos positivos de coronavirus desde que el virus llegó al país asiático a mediados de enero.

Durante los inicios de la epidemia en Tokio, desde finales de marzo hasta principios de mayo, el mayor dato de casos registrados en un día fue de 206 personas, el 17 de abril. En este segundo pico, ya se han registrado más de 300 casos diarios en un solo día, lo que supone un récord para la ciudad. Por comparar una fecha concreta, mientras que el 22 de abril se contabilizaron 123 casos; este 22 de julio se han registrado 238 y el 23, 366 más.

El dato ha sido difundido por la gobernadora de la región, Yuriko Koike, quien ha reconocido a los medios de comunicación este jueves que la cifra “es muy alta”. También ha instado a los tokiotas a evitar salir de casas estos días. Días que, de haber sucedido sin ninguna pandemia, hubieran sido festivos -desde el jueves y hasta el domingo- para los habitantes de la ciudad que hubiera acogido los Juegos Olímpicos 2020.

El número de personas infectadas en Tokio se ha incrementado desde que se comenzaron a levantar las restricciones después de que acabara el estado de emergencia sanitaria, el pasado 25 de mayo. Muchos casos han estado relacionados con barrios de locales ocio nocturno, pero también ha habido brotes en otros lugares como oficinas, hospitales, guarderías o residencias de mayores. De los más de 10.000 casos, aproximadamente 7.700 personas ya están recuperadas, 327 han fallecido y 916 están hospitalizadas -el 2% de estas-, con síntomas graves.

A Tokio se le suman otros focos: Osaka, con más de 2.500 casos; Kanagawa, con más de 2.000; Saitama, con 1.830; Hokkaidō y Chiba con casi 1.400 y Fukuoka, con más de 1.000. A nivel nacional, el país asiático ya contabiliza más de 27.000 casos de coronarivus, 21 por cada millón de habitantes. Los datos pueden considerarse bajos en comparación con la de otros países, pero suponen récords para Japón en general y Tokio en particular.

Olimpiadas 2020, celebradas en 2021

Si no existiera el coronavirus, el reloj de la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ahora marcaría 0. Sin embargo, la pandemia ha obligado a posponer la competición y volver poner en hora el reloj, que marca 364 días para la celebración de los juegos. Los Juegos se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, si es que pueden celebrarse.

Incluso la antorcha olímpica ha cambiado su mensaje. “La esperanza ilumina nuestro camino” es el actual, que tiene por objetivo unir a los ciudadanos japoneses a través de un mensaje de “apoyo, aceptación y aliento”, según indica la web de las olimpiadas.

En un mundo sin coronavirus, la gobernadora Koike ha dicho que “tal vez” estaría hoy estaría preocupada por el tiempo previsto para la ceremonia de apertura. "Sigo decidida a hacer de los Juegos Olímpicos el próximo año algo que podamos llamar una prueba de que la humanidad ha conquistado el coronavirus”, ha dicho.

En una entrevista para el medio nipón NHK, el presidente del comité encargado de la organización, Yoshiro Mori, descartó la celebración de la cita olímpica “si la situación actual continúa”. No obstante, tanto el COI como el comité organizador de Tokio 2020 insisten en mantener la nueva fecha, y prefieren evitar precisar si se está manejando un nuevo aplazamiento o la posible cancelación en caso de que persista la pandemia de coronavirus.

Si los juegos se cancelan, sería un hecho histórico en línea con los acontecimientos de este 2020. Desde que empezó la pandemia, hablar en condicional también se ha convertido en parte de la nueva normalidad. A lo largo de la historia de la celebración de los Juegos Olímpicos modernos, desde 1896, solo se han cancelado en contadas ocasiones, todas en relación con las guerras mundiales. En concreto, se cancelaron en 1916 y en 1944. En 1940 trasladaron los juegos de Tokio a Helsinki por la guerra sino-japonesa.

Tokio ya fue capital olímpica en otras ocasiones. Japón suma un total de 497 medallas olímpicas entre los juegos de invierno y de verano: 156 de oro; 158 de plata y 183 de bronce. Sin embargo, no se escapa de la polémica. Este lunes, la ONG Human Rights Watch (HRI) ha denunciado el informe ‘I was hit so many times I can’t count: Abuse of child athletes in Japan’, el maltrato a jóvenes deportistas japoneses.