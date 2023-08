Trump se está quedando sin dinero para la campaña tras pagar todos sus líos judiciales

El comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) de Donald Trump, Save America, la organización encargada de financiar al expresidente, se está quedando sin dinero. Si comenzó el año pasado con 105 millones de dólares, ahora solo le quedan 4 millones, después de haber invertido una buena parte en abogados y honorarios legales.

Save America se ha gastado en la primera mitad de 2023 alrededor de 20 millones de dólares en asuntos legales entre los que hay pagos a más de 40 bufetes de abogados, según los datos oficiales presentados por el comité. The Washington Post, sin embargo, eleva esa cifra a 40 millones citando fuentes cercanas.

Estos gastos salpican tanto a Trump como a algunos de sus socios, como su asistente Walt Nauta y su empleado Carlos de Oliveira, ambos acusados junto al exmandatario en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago. La tercera imputación recibida este martes por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 dificultará todavía más la compleja situación financiera del magnate.

El expresidente está quemando el dinero de su campaña a un ritmo de récord. Un dinero que debería ir destinado a pagar anuncios de televisión, propaganda en redes sociales y mítines electorales, se está invirtiendo en los costes derivados de las numerosas condenas e imputaciones históricas del expresidente. Cierto es, sin embargo, que sus líos judiciales se han convertido en un importante factor movilizador a favor de Trump entre los votantes republicanos. El expresidente lidera las encuestas en solitario, con un 53,4%, frente al 15,6% del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el único candidato que cuenta con alguna opción de arrebatarle la nominación.

Después de cada imputación, el exmandatario ha lanzado nuevas campañas para que sus simpatizantes insuflen el PAC Save America con dinero para luchar contra lo que él llama “persecución política” y “caza de brujas” por parte de “Joe Biden y su familia criminal”. Aunque estas iniciativas se han traducido en decenas de millones de dólares –entre contribuciones de grandes donantes y, a menor escala, seguidores convencidos del expresidente que compran merchandising y hacen pequeñas donaciones–, no parecen suficientes para mejorar la situación financiera del magnate inmobiliario.

De hecho, las finanzas de Save America se encuentran tan ajustadas que el grupo ya ha solicitado un reembolso de 60 millones de dólares de una donación que hizo en el pasado al Super PAC de Trump, Make America Great Again Inc, que, según el New York Times, podría tratarse del mayor reembolso de estas características en la historia del país. El PAC Save America tiene prohibido por ley financiar directamente la campaña del expresidente, algo que sí puede hacer dicho Super PAC. Trump eludió la prohibición financiando con 60 millones al Super PAC, un dinero que ahora ha pedido que se reembolse a Save America para financiar sus gastos legales.

De este modo, Make America Great Again ya ha devuelto 12,25 millones de dólares al grupo que paga los líos judiciales del expresidente, una suma que está cerca de igualar el dinero recaudado de los donantes durante la primera mitad de este año: 13,1 millones de dólares.

Entre las donaciones se incluye un millón de dólares del padre del yerno de Trump, Charles Kushner, a quien el expresidente indultó por delitos federales en sus últimos días como presidente y ahora éste parece estar devolviéndole el favor.

Horizonte judicial complejo

Los gastos de la campaña suelen acrecentarse a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 5 de noviembre del próximo año. Del mismo modo, también se incrementan los montos de las donaciones. Si Trump es capaz de ganar las primarias de su partido, algo que parece muy probable, está casi asegurada una reedición del embate presidencial que se dio en 2020 entre Biden y Trump y se prevé que la batalla por la Casa Blanca esté muy igualada.

En estos momentos, la última encuesta deja un panorama muy parejo entre ambos candidatos: ambos se encuentran en el 43% de los apoyos, según los datos de Siena College publicados este martes. De hecho, los datos muestran un apoyo ligeramente superior para Trump, ya que los votantes republicanos registrados lo votarían en un 88%, mientras que los demócratas tan solo lo harían con Biden en un 83%.

En este contexto, Trump se enfrentará durante el próximo año al menos dos (el 25 de marzo y el 20 de mayo), y probablemente tres o cuatro juicios, después de que el fiscal especial que lo ha imputado, Jack Smith, haya asegurado que hay argumentos legales para que se dé un “juicio rápido”, y de que en Georgia esté a punto de caer su cuarta imputación. Esto significa que los gastos en honorarios de abogados también se pueden ver incrementados significativamente.

La situación deja a los donantes la decisión de si seguir financiando los líos legales ­–en detrimento de la campaña– del primer expresidente en sufrir dos juicios políticos y tres imputaciones penales en la historia del país o dar su apoyo a otras opciones.

La mayoría de votantes del partido han demostrado que eso no influye y han seguido aportando en cifras elevadas a pesar de que se ha incrementado el número de votantes que creen que ha cometido “delitos federales graves” (un 17% más de los que tienen pensado votarle). Sin embargo, el rumbo del comité de acción política del expresidente dependerá en gran parte de las donaciones multimillonarias de grandes empresarios, que desde las pasadas elecciones presidenciales están virando hacia otros candidatos, como DeSantis, Pence, Ramaswamy o, incluso, el demócrata Robert Kennedy.