Últimas horas en Kabul: las evacuaciones de los países europeos se acaban

El tiempo se agota en Kabul. Las evacuaciones de miles de extranjeros y afganos que trabajaron con naciones occidentales durante la guerra de 20 años están entrando en la recta final ante la inminente retirada de las tropas estadounidenses y a medida que varios países se suman a las advertencias de Estados Unidos de que la amenaza terrorista es "real" y persistente" en el aeropuerto, donde miles de personas desesperadas se han agolpado en los últimos días desde la victoria talibán.

La fecha límite para que EEUU saque a todos sus militares de Afganistán, que controlan el aeropuerto, sigue siendo el 31 de agosto, lo que está presionando a los gobiernos para que terminen sus operaciones antes de que expire el plazo. Según explicó este miércoles la ministra de Defensa belga, Ludivine Dedonder, Washington ha pedido a los aliados que finalicen "lo más pronto posible” y les conminó a que este viernes, 27 de agosto, sea el día en el que se den por finalizadas las evacuaciones.

Algunos países europeos ya han puesto fin a las operaciones, y otros prevén concluirlas en las próximas horas, en muchas ocasiones alegando un grave empeoramiento de la situación de seguridad en el aeropuerto.

Varios países concluyen sus operaciones

Polonia ha dado oficialmente por terminadas las tareas de evacuación de civiles por parte de su Gobierno, al igual que Dinamarca, cuyas autoridades consideran que "ya no es seguro volar" a la capital afgana o desde allí, como ha admitido sin rodeos la titular de Defensa, Trine Bramsen. El último vuelo despegó este miércoles con 90 pasajeros y, según Bramsen, ya no hay personal militar danés en Afganistán.

Un día antes, este miércoles, el Gobierno federal belga también anunció que había puesto fin a las evacuaciones. El primer ministro belga, Alexander de Croo, ha justificado su decisión por el elevado riesgo de que se produjeran atentados terroristas en el aeropuerto. El último vuelo belga con los últimos trabajadores que estaban sobre el terreno aterrizó durante la noche de este miércoles en Islamabad. Según el mandatario, las fuerzas belgas han evacuado a más de 1.400 personas, muchas de las cuales siguen aún en la capital pakistaní esperando a ser trasladadas a Bélgica. De Croo ha defendido que el fin de la presencia belga en Afganistán "no significa que esto sea el final del apoyo a las personas que siguen allí".

Hungría ha finalizado las tareas de evacuación después de haber sacado del país a 540 personas, entre ellas ciudadanos estadounidenses, afganos, austríacos y húngaros. "La operación concluyó", ha dicho este jueves a la prensa el ministro de Defensa, Tibor Benkö.

Países Bajos prevé terminar este jueves

El Gobierno de Países Bajos ha confirmado que fletará este jueves sus últimos vuelos de evacuación desde Afganistán y ha asegurado que, debido al “deterioro” de la seguridad, “ya no se puede ayudar” a la gente a acceder al aeropuerto de Kabul y solo podrán subirse a los aviones aquellos que ya estén dentro del aeródromo. "Estados Unidos informó a Países Bajos de que tiene que marcharse hoy” de Afganistán", ha dicho la ministra neerlandesa de Exteriores, Sigrid Kaag, quien ha subrayado que la situación en el aeropuerto de la capital afgana es peligrosa y los accesos se encuentran cerrados.

“Este es un momento doloroso porque significa que, a pesar de todos los grandes esfuerzos de estos días, las personas elegibles para la evacuación a Países Bajos se quedarán atrás”, ha dicho Kaag en una carta al Parlamento neerlandés, según recoge la agencia EFE. Un avión neerlandés, con un pequeño equipo de soldados, permanecerá en la región hasta el 31 de agosto y “se puede desplegar rápidamente si surgen oportunidades para llevar a más personas de Kabul a un lugar seguro". Hasta este miércoles, Países Bajos había evacuado a más de 1.200 personas del país asiático.

Francia concluirá este viernes

Francia ha anunciado que pondrá fin a las evacuaciones este viernes. "A partir de mañana por la noche, ya no podremos efectuar evacuaciones", ha dicho el primer ministro, Jea Castex, en declaraciones a la radio RTL. Luego los militares franceses que se ocupan del dispositivo tendrán que abandonar el aeropuerto de Kabul. Hasta ahora, la diplomacia francesa había mencionado la noche del jueves, recoge Le Monde.

"Hemos repatriado a los franceses, a los afganos que han contribuido de una manera u otra al ejército y a las familias, a los artistas, a los periodistas, a unas 2.500 personas", ha comentado Castex. "Habrá una segunda fase que gestionaremos con los demás países europeos y la comunidad internacional, en particular Acnur [la Agencia de la ONU para los Refugiados], para los refugiados que abandonarán Afganistán en el futuro".

¿Y el resto de países?

Según ha adelantado El País, España también prevé poner fin este viernes a la evacuación de los afganos que han colaborado con las Fuerzas Armadas.

Según la versión online de la revista Der Spiegel, recogida por la cadena Deutsche Welle, es posible que Alemania flete su último vuelo desde Kabul este jueves, aunque otras fuentes hablan del viernes. La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este miércoles que el fin del actual puente aéreo en Afganistán en unos días "no puede ser el fin de los esfuerzos para sacar del país a las personas que necesitan protección".

Las tropas británicas se encuentran haciendo los últimos intentos de transportar por aire al menos a los 1.500 intérpretes restantes y a otras personas que han apoyado a Reino Unido. El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, no ha aclarado una hora exacta para el vuelo de evacuación final del país en medio de especulaciones de que podría tener lugar el jueves, informa The Guardian. Fuentes de Defensa explicaron al medio británico el martes por la noche que había solo entre 24 y 36 horas para concluir la evacuación.

"Lo que no queremos es desencadenar una oleada o una estampida y ya hemos visto un número de personas muertas", ha dicho el ministro de Defensa a los diputados. "No puedo darles un tiempo exacto. No es mucho, la posición en la que estamos es realmente difícil".

Mientras, continúan los temores de que miles de personas en peligro puedan quedarse atrapadas en Afganistán. Según describe The Guardian, hay una creciente sensación de desesperación entre las multitudes que han estado esperando fuera del aeropuerto desde el comienzo de la semana, y la tensión está aumentando. Hay quienes están comenzando a perder la esperanza ante las informaciones de que las operaciones están finalizando, y otros narran que se han dado por vencidos y regresarán a casa.

Es difícil cifrar el número de afganos que no podrán ser evacuados. Según informa The New York Times, los funcionarios estadounidenses se muestran reacios a ofrecer una estimación de cuántas personas necesitarían ser rescatadas y cuántas podrían quedarse por el camino. Expertos citados por el diario estiman que al menos 300.000 afganos están en peligro inminente por haber colaborado con los estadounidenses en el pasado.

Varios gobiernos, entre ellos España, han reconocido que no va a ser posible sacar a todos y países como Reino Unido han estado llevando a cabo cribados "sin contemplaciones” en el aeropuerto, priorizando la subida en sus aviones de sus ciudadanos.

En una entrevista con elDiario.es, la jefa de campañas de Amnistía Internacional sobre Afganistán se mostró crítica con la fecha límite para las evacuaciones y pide una salida segura para los defensores de derechos humanos.

"La situación será muy preocupante si abandonan a muchas personas que seguirán estando en peligro y que seguirán necesitando ser evacuadas. Pedimos un corredor humanitario y apoyo humanitario para las personas que necesitan atención, por ejemplo, los desplazados internos en Afganistán debido al conflicto. Y pedimos a las organizaciones humanitarias, sobre todo a las organizaciones de la ONU, que aceleren sus recursos y presten apoyo a estos grupos vulnerables”.