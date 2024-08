A 200.000 euros de ser una realidad: el proyecto HER busca financiación

Lo que comenzó como una participación en un concurso escolar, está más cerca de ser una realidad. Raquel de Ángel, Erika Jiménez, Valeria Villamor junto a su driver y profesor en el Colegio Companía de María, La Enseñanza, Carlos Llorente, se reunirán a finales de agosto con miembros del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño con el objetivo de lograr financiación y hacer realidad su proyecto HER. Entre medio, estas ingenieras adolescentes riojanas han sido las ganadoras del certamen Audi Creativity Challenge. Un primer puesto con el que han viajado a Silicon Valley. “Ha sido una experiencia espectacular”, confiesa Llorente. Las Vegas, el Cañón del Colorado, Los Ángeles y una semana entera den San Francisco, en Silicon Valley. Reuniones con representantes de empresas como Google, Apple, HTM an los que presentaron HER. Y visitas a las universidades de Berkeley y Stanford en la que las riojanas realizaron unos cursos de liderazgo femenino y de las que se han traído un crédito.

Durante su estancia en Estados Unidos, del 5 al 21 de julio, las ingenieras riojanas han mantenido encuentros y reuniones para mejorar el proyecto. “El objetivo del viaje era mejorar HER para, una vez en España, comenzar a buscar financiación y poder hacer realidad el primer prototipo”. Así, y de la mano de una empresa de Barcelona, estas ingenieras adolescentes ya han formado su empresa Arco For HER, “y junto a un socio clave, Elliot Cloud, vamos a intentar conseguir la financiación y hacer el primer prototipo de HER”, explica Llorente.

A finales de agosto se reunirán con Gobierno regional y Ayuntamiento de Logroño con este objetivo. Y es que el capital necesario para que el primer prototipo de HER sea una realidad asciende a 200.000 euros. “Vamos a intentar conseguir financiación pública sin descartar la privada de empresas que cuenten con fondos de sostenibilidad o de acción social”. La financiación para Llorente no es un problema, es optimista y ya habla de plazos. “Una vez conseguida la inversión necesaria, necesitaríamos diez meses para desarrollar el proyecto. De forma que para la Navidad de 2025, ya podríamos comercializarlo”.

Lucha contra la violencia sexual y de género

HER es un proyecto que contribuye a la lucha contra la violencia de género y violencia sexual. Sus ideólogas tienen entre 16 y 18 años. “Nos hemos decantado por la violencia de género y la violencia sexual porque, desgraciadamente, todos los días hay alguna noticia relacionada con este problema. Empezamos a salir por ahí con nuestras amistades y queríamos aportar nuestro granito de arena”.

En cuanto al funcionamiento de HER asegura que es “sencillo e intuitivo”. Así, consta de una pantalla principal con un acceso al perfil del usuario, donde puede configurar los ajustes de su persona (nombre, apellidos e identificación DNI o similar), contacto, seguridad, privacidad y dispositivos vinculados. Es importante recalcar que la APP solo podrá ser activada con un DNI en vigor o similar cotejado con la policía, y que consta de un código de verificación para ser abierta, evitando de esta forma un mal uso de la misma.

En esta pantalla principal, además del perfil de usuario, estarán los accesos a cada uno de los 4 módulos disponibles en la APP:

Módulo 1: Dispositivo de control de órdenes de alejamiento: Únicamente instalable por medio de orden judicial en smartwatch. (Enfocado en la protección de las Víctimas de Violencia de Género con órdenes de alejamiento).

Módulo 2: Red de Experiencias: información y ayuda para las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad o son víctimas de violencia de género. Ofrece recursos, ayuda psicológica y social, Centro de Atención 24h,... (Enfocado para las víctimas de violencia de género).

Módulo 3: Siéntete Seguro: Disponible para cualquier usuario, configurable y completable con gadget externo. (Enfocado a la prevención de violencia sexual).

Módulo 4: AlertCops: Vinculado con la APP de la Policía Nacional.