La alcaldesa de Calahorra culpa de los problemas de seguridad a “la herencia del PSOE y a la inacción del Gobierno central”

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, ha justificado los problemas de seguridad de la localidad aludiendo a la herencia recibida del anterior equipo de Gobierno del PSOE y a la falta de efectivos de Policía Local y Guardia Civil. Declaraciones que la Delegación del Gobierno ha tachado de oportunistas y por las que le ha pedido “responsabilidad y lealtad a la Guardia Civil”.

Mónica Arceiz ha señalado que “recibimos una ciudad insegura, con una plantilla de Policía Local muy mermada, a la que le faltaban 13 policías de una plantilla de 54 y una Guardia Civil que no tenía ni tiene efectivos para ser autosuficientes. Dependemos de otros cuarteles para que haya una patrulla las 24 horas del día en nuestra ciudad. Una patrulla que no solo atiende Calahorra sino toda La Rioja Baja. Esta es la realidad y no podemos culpar a los agentes, que hacen su trabajo de manera encomiable. Sino a quien tiene la competencia sobre ella”.

“Esta es la herencia que nos dejó el anterior gobierno local del Partido Socialista. Pocos efectivos y una tasa de criminalidad de las más altas de La Rioja, si no la más alta”, ha reiterado la alcaldesa.

Arcéiz ha puesto en valor actuaciones municipales, como la instalaciones de cámaras, el incremento de un agente en la plantilla de la Policía Local o destinar la tasa de reposición a la Policía Local hasta llegar a una plantilla de 55 agentes. También ha destacado dispositivos especiales en eventos multitudinarios o actuaciones frente a carreras ilegales nocturnas y la venta de alcohol a menores.

La alcaldesa ha valorado que “ante la inacción del Gobierno Central, a quien parece que le importa muy poco la Guardia Civil y la seguridad de los calagurritanos, estamos reforzando los turnos de la Policía Local a quienes agradecemos el esfuerzo que están haciendo por nuestra seguridad” y ha apuntado que han pedido a la Delegación del Gobierno el refuerzo de la plantilla del cuartel de Calahorra.

“En la delegada hemos encontrado buenas palabras, pero los hechos han sido insuficientes”, según la alcaldesa que ha proseguido que “también le hemos solicitado que nos apoye en la autorización para que alguna de las nuevas cámaras de vigilancia que vamos a instalar sean de seguridad ciudadana y no sólo de tráfico”. “a autorización de Delegación del Gobierno es imprescindible. Necesitamos que sea receptiva a nuestra petición porque los datos de criminalidad de Calahorra avalan nuestra petición”, ha añadido.

La alcaldesa ha finalizado su comparecencia lamentando “lo sucedido el pasado viernes” y trasladando “nuestro apoyo al joven herido y a su familia”. “Ante este desafortunado y trágico suceso solo podemos censurar la deshumanización del Partido Socialista, que en lugar de apoyarnos en nuestra peticiones para disponer de más Guardia Civil, lo que ha hecho es utilizar el apuñalamiento para sacar rédito político y tratar de desprestigiar nuestra gestión”, ha concluido Arceiz, que ha solicitado “menos crítica y más soluciones porque la Guardia Civil es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez”.

La Delegación del Gobierno reclama a la alcaldesa de Calahorra más lealtad a la Guardia Civil

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha respondido a estas declaraciones reclamando a la alcaldesa Mónica Arceiz “más lealtad institucional y responsabilidad con el trabajo desarrollado por la Guardia Civil”. “Sus declaraciones denotan oportunismo, conociendo como conoce el esfuerzo que la Guardia Civil está llevando a cabo en La Rioja, pero especialmente en Calahorra”.

En este sentido, explican que en febrero de este mismo año, como ya se le comunicó en la última Junta Local de Seguridad en este municipio por parte de los representantes de la Benemérita que acudieron a la misma, la presencia efectiva de agentes de la Guardia Civil es la más alta desde hace años y así continuará en los próximos meses.

Además, apunta la institución, “se le ha comunicado en reiteradas ocasiones que es constante el refuerzo los fines de semana y el apoyo continuo a la seguridad del municipio con agentes de unidades de seguridad ciudadana de otras compañías, que están reforzando los servicios en esta zona, con el propósito de prevenir y actuar ante hechos delictivos, aumentar la vigilancia en los puntos más sensibles y crear un entorno óptimo de seguridad. A ello se suma que en las próximas fechas se incorporarán definitivamente más agentes a los puestos de seguridad ciudadana”.

La Delegación ha subrayado el excelente trabajo por parte de la Guardia Civil ante la pelea con la detención de una persona y la investigación de otras dos involucradas en este hecho en apenas unos días. Por último, agradecen a la Guardia Civil todo el esfuerzo realizado en Calahorra y su compromiso ahora y en el futuro con la seguridad de este municipio de La Rioja Baja.