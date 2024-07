Avenida de La Paz estará cortada este martes entre Colón y San Millán

El Ayuntamiento de Logroño realizará mañana, martes 9 de julio, varias reparaciones en el tramo de la avenida de La Paz comprendido entre Colón y San Millán (en dirección al barrio de Los Lirios), por lo que permanecerá cortado al tráfico rodado entre las 9:00 y las 18:00 horas, aproximadamente.

A pesar de los trabajos, que serán realizados por el Parque Municipal de Servicios, se permitirá el acceso a los vados y garajes privados en la medida de lo posible.

Por otro lado, las líneas del servicio de transporte urbano de Logroño 2, 5, 7 y 10 modificarán sus recorridos habituales en el mismo horario. Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Línea 2

• Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón - av. Solidaridad – C/ Padre Claret – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.

Línea 5

• Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Solidaridad – C/ Padre Claret – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.

Línea 7

• El Arco – Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón –

av. Solidaridad – C/ Padre Claret – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.

Línea 10

• El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I –

av. Solidaridad – c/ Villamediana – av. Colón – av. Solidaridad – C/ Padre Claret – av. Autonomía de La Rioja – av. de la Paz.