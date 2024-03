Pablo Hermoso de Mendoza se va y deja el acta de concejal

Dieciocho días después de aquella reunión entre la secretaria general del PSOE, Concha Andreu, y el hasta ahora portavoz del grupo municipal, Pablo Hermoso de Mendoza, el ex alcalde de Logroño ha anunciado ya a sus concejales que deja la portavocía del grupo e incluso el acta de concejal. Así lo ha asegurado a sus compañeros aunque aunque todavía se desconoce cuándo será efectiva esta decisión.

En una rueda de prensa y arropado por buena parte de los ediles del Grupo del PSOE, Hermoso de Mendoza ha aludido a la “situación política creada desde el 1 de marzo”, momento en el que, como ha recordado “la secretaria general del Partido Socialista en La Rioja, Concha Andreu, me manifestó su deseo de que diera un paso atrás y dejase la portavocía del Grupo Municipal Socialista”.

“En vista de esta situación, es decir, la solicitud de la secretaria general del Partido Socialista y en vista de lo que pudimos observar en la Comisión Ejecutiva Local, pongo a disposición del Partido Socialista el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y, al mismo tiempo, en fechas próximas dejaré el acta de concejal del Ayuntamiento de Logroño. Por lo tanto, pongo punto y aparte, punto y final, a esta etapa política que para mí han sido cinco años”, ha adelantado Hermoso de Mendoza.

Tal y como avanzó Rioja2 fue la propia secretaria general, Concha Andreu, la que habló con Hermoso de Mendoza para trasladarle su petición de que dejara la portavocía con el fin de dar al grupo municipal de Logroño “un liderazgo más político”. Esas mismas fuentes aseguraban que, aunque fue la secretaria general del PSOE y no la dirección local la que trasladó esta propuesta al ex alcalde, la necesidad de cambio en la portavocía era un sentir general en el partido.

Ese primer encuentro generó revuelo en el Partido Socialista. Sus concejales pronto cerraron filas en torno a Hermoso de Mendoza. “Pablo Hermoso de Mendoza no va a dimitir”. Así de tajante se posicionó el portavoz adjunto del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, que mostró igualmente el “apoyo” de “la mayoría” del Grupo a su portavoz.

En la misma comparecencia ante los medios, Reinares insistió en el apoyo férreo de su grupo a Pablo Hermoso de Mendoza. “Me gustaría dejar también claro que este Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño, en su inmensa mayoría, y quiere hoy aquí hacerlo público, apoya y refuerza el apoyo que a día de hoy tiene en Pablo Hermoso de Mendoza”. Además defendió “la labor de este Grupo Municipal, que consideramos que estamos intentando y consiguiendo hacer una oposición rigurosa y firme, pues como así manifestaron los votantes que tuvo el Partido Socialista de Logroño”.

Las pretensiones de una y las intenciones de otro estaban claras. Y al parecer, todo iba a permanecer inamovible hasta, al menos, las próximas elecciones europeas. Este sábado se reunió la Comisión Ejecutiva Municipal, reunión en la que no se acordó ningún cambio claro en el grupo municipal de Logroño de forma inmediata. El sábado se abrió un periodo de reflexión y diálogo para evaluar futuros cambios y se convocó una asamblea extraordinaria para el próximo sábado 23 de marzo para analizar la situación política municipal y escuchar a la militancia. Eso será este próximo fin de semana, pero, de momento, ya conocemos que en esa reunión ya no se tendrá que analizar el futuro del actual portavoz del grupo municipal, Pablo Hermoso de Mendoza porque tal y como ha podido saber Rioja2, Pablo Hermoso de Mendoza se va y deja su acta de concejal. Lo que no está claro todavía son los tiempos.