Vox dice que Escobar “hace política para fotos y popularidad, sin pensar en lo importante”

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño María Jiménez ha criticado este jueves, durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que “el PP sigue sin gestionar cuestiones realmente importantes” para la capital riojana, mientras que ha reclamado “consenso” y “gestión de una vez” al alcalde Conrado Escobar.

Ha recordado así, que “su primera actuación fue la retirada de la bandera LGTBi para luego, tras las críticas, volverla a poner”, por lo que le ha achacado que “hace política para fotos, portadas y para temas que den popularidad, sin pensar en lo importante”, algo que se prolongó “con su segunda actuación, un pleno en agosto para subirse los sueldos” que, ha recordado, su grupo votó en contra.

Especialmente crítica ha sido con la situación del carril bici de Avenida de Portugal, una retirada que “de nuevo, fue una actuación que se hizo en función de la popularidad que podía dar, sin sopesar las consecuencias”. Una situación que ahora “se puede prolongar en Duquesa de la Victoria”, en ambos casos, con la posible devolución de fondos europeos.

“Y frente a esto -ha lamentado- en vez de reconocer lo que han hecho mal, recurren al victimismo y a una presunta persecución del Ministerio. El ministro Puente no acosa a su Gobierno, lo que pasa es que no se cumple la finalidad de subvención, todo por su afán de protagonismo, y, para cumplir la ley, habrá que devolver dinero”.

Así, Jiménez ha considerado que “las políticas 'populares' le van a salir caras a esta ciudad, y, mientras tanto, los problemas de los ciudadanos siguen”, poniendo ejemplos en la inseguridad o las quejas por la falta de limpieza. En el tema de la seguridad, ha afirmado que “Logroño no es el lugar seguro que solía ser, la escalada de delitos sexuales y contra la mujer es alarmante, la sensación de inseguridad es innegable, y lo intentan salvar con puntos violeta, que no sirven”.

También se ha referido a los 'Pactos con Ñ': “Pueden ser atractivos e interesantes como noticia, pero tras año y medio de mandato son inexistentes, nos vendieron una legislatura basada en el diálogo y el consenso, pero solo hacen valer su mayoría absoluta”, lo que ha ejemplificado en “las iniciativas que salen adelante en el pleno”.

“Le hemos tendido la mano innumerables veces en muchos temas, pero nos hemos encontrado un 'no' rotundo solo porque no venía de su partido y no se iba a poder atribuir el mérito”, ha incidido Jiménez, quien ha acusado a Escobar de “cobardía en la toma de decisiones a las que nos tiene acostumbrados su partido”.

Y ha ido más allá, afirmando que “no solo no se aprueban mociones, sino que las que se aprueban quedan en un cajón y no son implementadas, el consenso brilla por su ausencia, otro ejemplo son los presupuestos que aprobaron en solitario, para luego introducir continuos ajustes que son muestra de su improvisación”.

Mientras, en sus palabras, “la vida de nuestros vecinos se recrudece cada vez más”, con “unos tributos municipales, que lejos de aliviar, asfixian cada vez más; en vivienda, con 400 viviendas y Bosonit no crea que jóvenes se van a quedar en Logroño; o con el desastre de las fiestas de San Mateo, actúe, no que nos diga que el año que viene van a ser las mejores fiestas”.

“Gestione -ha reseñado la portavoz de VOX- y que cuando se traigan propuestas que aporten, tengan el coraje de aprobarlas vengan de donde vengan”. Por eso, ha afeado a Escobar que “cuando estaba en la oposición, recriminaba usted la nula gestión a Pablo Hermoso de Mendoza, y ahora estamos viendo reflejado en usted al anterior alcalde”.

En este sentido, le ha pedido explicaciones por “unas políticas de movilidad que hacen seguidismo del PSOE anterior, explique ahora cómo va a implementar la 'ciudad 15 minutos' o la zona de bajas emisiones, en qué consiste la agenda urbana, esa Estrategia 2025 basada en los ODS”.

“Trabaje y rompa con la continiudad de políticas socialistas, como prometió que iba a hacer. Y cuente con el resto, no solo con su mayoría. Deje el postureo que no es lo que la sociedad necesita, y gestione”, ha concluido Jiménez.

El alcalde anuncia que están culminando un estudio de alojamientos turísticos

En su contestación, el alcalde Escobar ha ofrecido a VOX “tres pactos: sobre el PGM; sobre seguridad y convivencia, que tendremos ocasión de debatir la semana que viene -y en la que ha recalcado que ”hemos mejorado, con un buen dato“-; y un pacto sobre barrios”. Todo, ha afirmado, “con un deseo de que formen parte de acuerdos de Legislatura”.

“Ayer, en su valoración, vino a decir que ustedes son la resistencia, es un lenguaje de confrontación, y en Logroño no estamos para eso, no estamos en combate, creo más en el acuerdo, la convivencia y el encuentro desde nuestras diferencias, los veo como rivales políticos, nunca como enemigos, a ninguno de ustedes”, ha afeado Escobar a la portavoz de VOX.

Ha afeado a la formación, por ejemplo, que por su negativa no se hayan podido aprobar algunas declaraciones institucionales, pero ha puesto en valor otras cuestiones que sí se aprobaron en pleno, con especial referencia a la propuesta para realizar un estudio acerca de los alojamientos turísticos. “Ya los tenemos casi concluido, estamos perfilando los detalles administrativos, con dos concejales ya trabajando con el Gobierno que tiene la competencia, próximamente facilitaremos los detalles, se desprenderá seguramente la necesidad de más medidas para controlar más y ser más exigentes en este sentido”, ha adelantado el alcalde.

Sobre las acusaciones de falta de gestión, Escobar ha citado actuaciones realizadas en su mandato, como la apertura de la nueva estación de bus, la reapertura del CCR, el impulso a un plan municipal de vivienda por primera vez, el nuevo plan activación industrial, la nueva linea de ayudas para asistencia a mayores 85 años, o la supresión de las listas de espera en atención municipal.

Igualmente, se ha referido al impulso a la Ciudad Circular y, sobre todo, a las mejoras en la limpieza “que sí es una asignatura pendiente”, en lo que ha avanzado que, en próximos días, se dará cuenta de un nuevo proyecto para la recogida puerta a puerta de vidrio“, además de nuevos parques, las obras en marcha en el interceptor sur, la puesta en marcha de la administración electrónica o la nueva marca Logroño. ”Hemos hecho tantas cosas que muchas se olvidan“, ha subrayado.

Escobar ha querido reivindicar muy en especial el tema de igualdad, alegando que “cuando ridiculiza los puntos violetas, está ofendiendo a 500 personas, en su mayoría de menos de 25 años, que han buscado atención en estos puntos, porque no todo se resuelve con policía, sino que prevención, tengo la determinación de continuar este trabajo en pos de la erradicación de la violencia machista”.

Con todo, el alcalde de Logroño ha afirmado para finalizar que “me gustaría, más allá de las diferencias, encontrar los puntos de unión, con estos tres pactos, sobre todo con un asunto en el que nos vamos a implicar muy a fondo, que es la mejora de la limpieza, con esa medida del vidrio de forma inminente y en el que vamos a continuar porque se ha mejorado, pero es un asunto que preocupa”.