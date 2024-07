El nuevo sueño de la única fisioculturista riojana con más de 200 campeonatos nacionales e internacionales

“Tu madre y yo aquí estamos. No te puedes quedar sin intentarlo”. Fue la frase que animó definitivamente a esta riojana, la única fisioculturista del mundo con más de 200 campeonatos celebrados en los cinco continentes, a seguir cumpliendo sueños. Y es que Sonia Trapero ha decidido dar el paso y saltar al siguiente nivel con Next Level, “su tiendita” como ella le llama, un local ubicado en Avenida de la Paz 73 desde el que continúa ayudando a la gente.

Esfuerzo, constancia y afán de superación ahora también en el ámbito empresarial

Su vida deportiva ha estado marcada por el esfuerzo, la constancia y el afán de superación. Aptitudes que con las que cada mañana levanta la persiana de su negocio. “El tiempo pasa y yo quería trabajar en algo que realmente me apasionara, es así como ha surgido Next Level, un nuevo rincón en Logroño desde el que quiero seguir ayudando”. Y en ese ayudar, Trapero cuenta con la experiencia y con los títulos logrados a lo largo de su trayectoria deportiva, además de su formación especializada. Y es que en su modalidad lo ha ganado prácticamente todo. Lleva cerca de tres décadas compitiendo. Su especialidad dentro del fisioculturismo es el bodyfitness y, prácticamente desde el principio, su carrera ha estado marcada por el éxito.

Trapero y Javier Alonso forman parte de la Federación Rioja de Culturismo, federación que nace en 2015. En 2010 se proclamó campeona del España. Fue entonces cuando decidió subir de nivel. En 2018, Trapero se proclamó subcampeona del mundo en Pekín. Después vendrían más campeonatos y lugares visitados. “Las medallas y los logros están bien, pero no son lo más importante porque cuando cierro los ojos de todos esos logros me quedo con la superación personal, los momentos, las personas, las experiencias vividas y lo lugares que este deporte me ha permitido descubrir”. Como Australia con el campeonato de Miss Universse del que esta riojana se trajo un bronce, Abu Dhabi, Estambul y la IFBB World Cup... Trofeos y medallas que atesora y que ahora comparte en varios rincones de su nuevo sueño, Next Level. Un nuevo reto por cumplir que ha sido muy bien acogido. “Estoy contenta de cómo están yendo las cosas en este primer mes”. Y es que hasta su puerta en Avenida de la Paz 73 se acercan personas de todo tipo. “Mi mejor cliente, un señor de 82 años que en su día fue montañero y ahora senderista, pero también tengo deportistas, personas con problemas de sobrepeso, mujeres de mediana edad, jóvenes..., en definitiva, personas interesadas en cuidar su salud y su alimentación a las que ofrezco una asesoría y les acompaño en los retos y objetivos que se marquen”. Porque Next Level “no es un establecimiento en que venden droguitas para la gente que entrena, aquí se pueden encontrar todo tipo de complementos para cualquier persona que haga deporte y que quiera cambiar su estilo de vida, personas con carencias alimenticias... A una farmacia vamos cuando necesitamos un medicamento porque estamos enfermos, aquí es la revés, las personas que vienen a Next Level lo hacen porque quieren cambiar su estilo de vida, porque quiere continuar cuidando su alimentación... aquí prevenimos”, insiste.

Así que, a partir de ahora, Trapero seguirá cumpliendo sueños en el ámbito empresarial y deportivo. Y es que las competiciones continúan en la agenda de esta deportista ya está marcado en rojo el campeonato de Tokio el próximo mes de noviembre. “Quiero seguir compitiendo y vamos a seguir luchando para que a esta modalidad se le considere un deporte”. En La Rioja esta modalidad entra en la categoría de cultura “de forma que no podemos acceder a ninguna subvención para seguir fomentando esta práctica deportiva que tantos éxitos y reconocimiento está logrando para esta comunidad”. Y es que confiesa que “competir es muy difícil ”aunque afortunadamente ayuntamientos como los de Haro, Arnedo o Calahorra sí que nos echan una mano para organizar competiciones en sus municipios, pero echamos en falta más ayuda institucional y, sobre todo, que La Rioja reconozca esta disciplina como deporte y no cultura, como sí ocurre en otras comunidades como Asturias o Extremadura“. Algo por lo que advierte, seguirá peleando.