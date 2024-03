La Policía Nacional pone en marcha un dispositivo especial ante posibles robos en Semana Santa

La Jefatura Superior de La Rioja ha puesto en marcha con motivo de las próximas vacaciones de Semana Santa, un dispositivo especial para evitar que se puedan producir robos en las viviendas, que quedan deshabitadas por traslados a segundas residencias.

Dicho dispositivo estar integrado fundamentalmente por las diferentes unidades de las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Unidades de Prevención y Reacción (U.P.R.), Grupos Operativos de Repuesta (G.O.R) y Grupos de Atención al Ciudadano (G.A.C), agentes de la Brigada de Policía Judicial dedicarán gran parte de sus efectivos a la protección de los hogares y a velar por un turismo seguro en Logroño.

Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, se ofrece a la ciudadanía, una serie de consejos de cara a disfrutar de una Semana Santa segura y prevenir ser víctimas de posibles delitos durante estos días de descanso.

En el caso de realizar un viaje y sitiar diferentes localidades, se recomienda una seria de consejos fáciles de inmediata aplicación para evitar ser víctimas de hurtos.

- Vigilar siempre nuestras pertenencias al registrarnos en el establecimiento (maletas, mochilas.) así como en las playas o piscinas, local de ocio o transporte público; no dejarlas nunca solas (móviles, carteras, llaves...).

- HURTO DEL 'ABRAZO AMOROSO'

Igualmente se recuerda estar muy atentos al hurto utilizando el método del 'abrazo amoroso', en donde el delincuente (principalmente una mujer) se aproxima a una persona mayor, a pie o en vehículo, con diferentes pretextos (firmar en una campaña de apoyo a alguna causa social, preguntar por una dirección, confundirle falsamente con algún conocido, incluso para ofrecerle relaciones sexuales), y como señal de agradecimiento tocan o abrazan a su víctima, sin que se de cuenta de que le está sustrayendo relojes, cadenas u otras joyas de valor, tanto económico como sentimental.

Cuando vayamos paseando por la ciudad o parques, cuidado con personas desconocidas que se nos acerquen con el pretexto de conocernos o amigos en común y que nos puedan distraer para sustraernos las joyas que portemos.

En el caso de ser víctima de este delito, se debe evitar cualquier tipo de enfrentamiento, tratando de mantenerse tranquilos, pidiendo auxilio si se tiene la oportunidad, siempre que no represente un peligro para la integridad física, y tratar de anotar la matrícula del vehículo (habitualmente utilizan este medio para abandonar la zona rápidamente) o cualquier otro dato descriptivo que facilite la identificación de los autores

- En espacios de gran afluencia de público procure llevar únicamente los objetos imprescindibles y la cantidad de dinero necesaria, e intente tenerlos controlados en todo momento. Guarde su monedero o cartera en un sitio seguro, no lo lleve en el bolsillo trasero o en un lugar donde los delincuentes tengan fácil acceso.

- No llevar el PIN de la tarjeta de crédito/débito anotado en la tarjeta, y establecer claves que no sean fácilmente reconocibles (no poner 1234, o fecha de nacimiento).

- Llevar si es posible el bolso cruzado por la parte delantera y con cremallera.

Tanto si se ha llegado a cometer el hecho como si con su actitud la propia víctima lo ha logrado evitar, hay que comunicar a la mayor brevedad posible lo sucedido, teniendo para ello a su disposición el teléfono 091 y la posibilidad de presentar denuncia.

Consejos para evitar ser víctimas de robos con fuerza en domicilio durante nuestra ausencia

- Se recomienda instalar puertas de seguridad acorazadas en viviendas, trasteros o zonas comunitarias, así como bombines “precortados o antibumping”.

- Programe con enchufes temporizadores luces, televisión o radio para que se enciendan y/o apaguen automáticamente, así parecerá que hay alguien en el domicilio.

- Dejar puertas y ventanas bien cerradas al salir del domicilio, con doble vuelta de llave.

- No deje objetos de valor ni dinero, y si no hay más remedio, manténgalo en lugar seguro.

- No dejar signos de que la casa se encuentra deshabitada, no difundirlo en redes sociales, ni deje mensajes en el contestador informando sobre su ausencia.

- Dejar la llave de casa a alguna persona de confianza.

- Designe a alguien que pueda vaciar su buzón.

- Evitar dejar las llaves del domicilio en el interior del vehículo, ya sea cuando lo dejamos estacionado en un aparcamiento o en el propio parking del domicilio.

- Si ve gente extraña en el portal o merodeando en su calle avise a la Policía Nacional al teléfono 091.

-Si observas gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle, si escuchas ruido en viviendas desocupadas o ante cualquier síntoma que te haga presumir la comisión de un hecho delictivo en tu vivienda o en la de tus vecinos, ponte en contacto con la Policía Nacional, llama al 091.

Igualmente se recomienda actuar de la misma manera cuando algún vecino o ciudadano vea en el interior de los portales o deambulando por las escaleras de las comunidades de vecinos, desconocidos, que pueden ser tanto hombres como mujeres, que generalmente suelen ir en grupos de dos o tres personas y casi siempre del mismo sexo, y suelen vestir de forma informal o incluso bien, sobre todo en el caso de las mujeres, y en algunas ocasiones suelen portar mochilas o bolsos.