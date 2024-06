El profesor expedientado de Calahorra presenta alegaciones y mantiene su puesto en el tribunal de oposición

La historia del profesor expedientado del IES Valle del Cidacos de Calahorra continúa sumando capítulos. Y es que el docente apartado del centro casi al final del curso del IES y relegado a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja ha presentado alegaciones. Mañana martes se reúne la Junta de Personal en la que estarán presentes representantes del Gobierno regional y sindicatos. En esta Junta de Personal se analizarán las alegaciones aportadas por el profesor expedientado antes de acordar la resolución final, para la que no hay plazo, insisten desde el Ejecutivo regional.

El Gobierno de La Rioja inició un expediente de remoción ante el que el docente podía presentar alegaciones hasta el pasado 31 de mayor. Finalmente el profesor expedientado ha presentado alegaciones y la resolución que se adopte ratificará o no la medida cautelar de apartarlo del centro. Esto significa que si se ratifica la medida cautelar, este profesor no podrá volver a impartir clases el curso que viene en el IES Valle del Cicados, pero sí en cualquier otro centro riojano. Pero cabe la posibilidad de que la resolución acuerde no ratificar la medida cautelar, por lo que este profesor podría volver a dar clases en el mismo centro de Calahorra el próximo curso.

Mientras tanto, dicho profesor continúa trabajando en las dependencias de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja “colaborando con la evaluación del centro”, detallan desde el Ejecutivo regional y sigue formando parte del tribunal de oposición ya que continúa siendo uno de los cinco docentes que elegirán quién merece las plazas de profesor de la especialidad de Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico de La Rioja.

Cronología de los hechos

La situación comenzó prácticamente al inicio del actual curso escolar. El propio claustro de profesores comenzó a sufrir la actitud de este docente incluso antes de empezar las clases. Después les tocó a los alumnos que ya en octubre pusieron la primera queja. Después vinieron muchas más, sin ningún resultado hasta que el 17 de mayo hicieron pública su situación a través de los medios de comunicación.

Dos días antes, Educación había implantado el sistema de codocencia para garantizar que el profesor no se quedara solo en el aula con los alumnos. El día que la situación se hizo pública, el Gobierno de La Rioja señaló que se había abierto un expediente para apartar al profesor de su puesto. Esta medida era considerada por las familias tardía e insuficiente.

Quedó claro que llevaban razón apenas dos días después. La docente asignada para acompañar al profesor en el aula cogía la baja tras compartir con él tres clases. Otro añadido agrava la situación: para cuando se resuelva el expediente, el curso habrá acabado y es que el viernes 31 acabó el plazo de alegaciones y se cerró el expediente. Este martes 4 de junio se celebra la junta de evaluación en el centro, es decir, aunque se le retire de su puesto, se hará ya cuando el curso haya acabado.

Todo esto no ha servido tampoco para apaciguar la situación. Sin ir más lejos, el último día de clase, el pasado viernes, varios alumnos salían llorando tras dos horas con él y la profesora con la que compartió las clases fue humillada públicamente según relataron varios testigos.

Ni estos antecedentes ni el expediente abierto en Educación han impedido que su nombre sea uno de los elegidos para formar parte del tribunal de oposición, siendo uno de los cinco docentes que elegirán quién merece las plazas de profesor de la especialidad de Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico de La Rioja. De hecho, a pesar de haber sido apartado de su puesto de trabajo, sigue formando parte del tribunal de oposición.