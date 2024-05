Educación aparta de las aulas al profesor expedientado de Calahorra pero sigue en el tribunal de oposiciones

La Consejería de Educación ha decidido apartar de las aulas al docente expedientado del IES Valle del Cidacos de forma cautelar dentro del expediente de remoción, que sigue su curso. La medida cautelar consiste en el traslado del docente a partir del martes 28 de mayo a otro puesto de trabajo, concretamente a las dependencias de la Consejería de Educación y Empleo en Logroño hasta el fin de curso.

Educación ha indicado que esta decisión viene motivada porque se han incorporado al expediente nuevos documentos e informes. En paralelo a esta medida, se continúan analizando todas las posibles responsabilidades disciplinarias a las que pudieran dar lugar, según los últimos informes. Por su parte, no se hay cambios en el tribunal de oposiciones de lo que este docente forma parte.

Las familias celebran esta decisión: “por fin se va a hacer justicia”, pero creen que llega tarde y que esta medida que se ha tomado ahora se podrían haber hecho antes, por lo que afean a Educación que dijera que hasta el día 31 no podían hacer nada. “Los estudiantes han aprendido que nadie te puede tratar de determinadas manera y que hasta que no lo han hecho público nadie ha hecho nada”, apuntan también las familias. Además, avanzan que van a continuar reivindicando que “este profesor no puede dar clases a nadie”.

Han sido los propios estudiantes los que han alertado de la situación, denunciando que este profesor que imparte dos de las principales asignaturas del ciclo formativo de Laboratorio Clínico y Biomédico lleva desde el inicio de curso haciendo comentarios ofensivos, machistas, racistas e incluso agresiones físicas a su alumnado.

Ante esta situación, se puso en marcha un sistema de codocencia para que este profesor estuviera acompañado por otro en todo momento durante las clases. Sin embargo, la primera profesora tuvo que pedir la baja solo dos días de compartir clases con él y el segundo que fue designado ni siquiera ha llegado a presentarse en el centro en su primer día de clases.

Además, el docente ahora separado de las aulas es un uno de los cinco profesores titulares que componen el tribunal de oposición de la especialidad de Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico que se celebrará el próximo 15 de junio en el IES Duques de Nájera de Logroño dentro del procedimiento selectivo de estabilización. Una situación que, según ha confirmado la Consejería de Educación sí se mantiene.