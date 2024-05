El profesor expedientado de Calahorra es miembro del tribunal de las próximas oposiciones de La Rioja para docentes

El problema del profesor del Grado de Laboratorio del IES Valle del Cidacos de Calahorra no se limita a su relación con los alumnos sino también a la que mantiene con el resto de docentes, poniendo problemas desde el inicio del curso y llegando incluso a humillar a compañeras que incluso se han tenido que coger la baja. Educación ha impuesto un sistema de codocencia para que nunca esté solo en sus clases pero ningún profesor interino quiere acompañarle. Ahora hemos sabido la causa: no se trata sólo de que no quieran enfrentarse al trato al que les somete este docente sino que además temen las represalias ya que el profesor expedientado es miembro del tribunal de oposición que les evaluará el próximo mes de junio.

El polémico docente es uno de los cinco profesores titulares que componen el tribunal de oposición de la especialidad de Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico que se celebrará el próximo 15 de junio en el IES Duques de Nájera de Logroño dentro del procedimiento selectivo de estabilización para el ingreso libre y de reserva mediante concurso de oposición para Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, especialistas de Formación Profesional, Música, Artes y Maestros.

Fue el 16 de mayo cuando se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja el listado de los miembros de los diferentes tribunales de oposición. Para ese momento, la consejería de Educación ya había confirmado que este profesor no podía dar clases sólo y le había asignado una profesora para impartir las clases con el sistema de codocencia. Fue un día después de publicarse su nombre en el BOR como miembro del tribunal de oposición cuando la situación que se estaba viviendo en Calahorra se hizo pública a través de los medios y cuando la consejería anunció que se había abierto un expediente de remoción contra este profesor.

La función de los tribunales es la de evaluar y juzgar esos procesos de selección, es decir, el profesor expedientado de Calahorra será uno de las cinco personas que decidirán qué aspirantes merecen acceder a las plazas disponibles en su especialidad. Eso ha llevado, según ha podido saber Rioja2, que algunos de los profesores interinos a los que se les ha propuesto acompañar a este profesor en la codocencia impuesta por el expediente abierto en Educación, no quieran hacerlo. Temen ser después penalizados en el concurso de oposición en el que él mismo tendrá que juzgarles.

Temen además que use en ese proceso de selección la misma metodología que lleva utilizando todo el curso como docente. Alumnos, familias y comunidad educativa en general coinciden al señalar que este profesor, que consiguió asentar su plaza en el proceso de estabilización, no ha impartido las materias como debería, no ha transmitido los conocimientos necesarios y, además, ha humillado e incluso agredido, según denuncian, a varios alumnos. Con este precedente, cuesta entender que vaya a ser ahora uno de los encargados de evaluar y decidir quienes merecen las plazas de profesor de especialidad en La Rioja.

Un profesor con continuas quejas, denuncias ante Inspección y un expediente abierto

La situación comenzó desde el inicio de este curso. El propio claustro de profesores comenzó a sufrir la actitud de este docente incluso antes de empezar las clases. Después les tocó a los alumnos que ya en octubre pusieron la primera queja. Después vinieron muchas más, sin ningún resultado hasta que el 17 de mayo hicieron pública su situación a través de los medios de comunicación.

Dos días antes, Educación había implantado el sistema de codocencia para garantizar que el profesor no se quedara solo en el aula con los alumnos. El día que la situación se hizo pública, el Gobierno de La Rioja señaló que se había abierto un expediente para apartar al profesor de su puesto. Esta medida era considerada por las familias tardía e insuficiente.

Quedó claro que llevaban razón apenas dos días después. La docente asignada para acompañar al profesor en el aula cogía la baja tras compartir con él tres clases. Otro añadido agrava la situación: para cuando se resuelva el expediente, el curso habrá acabado y es que será el viernes 31 cuando acabe el plazo de alegaciones y se cierre el expediente y el martes 4 de junio se celebra la junta de evaluación en el centro, es decir, aunque se le retire de su puesto, se hará ya cuando el curso haya acabado.

Todo esto no ha servido tampoco para apaciguar la situación. Sin ir más lejos, el último día de clase, el pasado viernes, varios alumnos salían llorando tras dos horas con él y la profesora con la que compartió las clases fue humillada públicamente según relataron varios testigos.

Ni estos antecedentes ni el expediente abierto en Educación han impedido que su nombre sea uno de los elegidos para formar parte del tribunal de oposición, siendo uno de los cinco docentes que elegirán quién merece las plazas de profesor de la especialidad de Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico de La Rioja.