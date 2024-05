El profesor expedientado de Calahorra seguirá dando clases acompañado de otro docente casi hasta fin de curso

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha garantizado hoy la codocencia mientras se tramita el expediente del profesor del IES Valle del Cidacos, acusado de vejaciones, a pesar de la baja a la que ha tenido que recurrir la primera docente que ha desempeñado esta labor. Tal como adelantó Rioja2, la profesora asignada para impartir con él las clases en un sistema de codocencia, cogió la baja a principio de esta semana tras compartir tres clases con el acusado de realizar comentarios machistas y xenófobos y agresiones verbales y físicas al alumnado. La persona que la sustituirá podrá incorporarse este próximo jueves.

Galiana, preguntado este miércoles por los medios de comunicación, ha asegurado que “la codocencia no se va a interrumpir en ningún momento”. “Efectivamente”, ha explicado, “la codocente cogió la baja pero se va a proceder, inmediatamente, a activar el mecanismo de su sustitución y mientras tanto, obviamente, el centro tendrá que habilitar esa codocencia transitoriamente”.

El Gobierno de La Rioja ha iniciado un expediente de remoción ante el que el docente tiene un periodo de alegaciones que se extiende hasta el 31 de mayo. Se da la circunstancia de que unos días más tarde acabará el curso. De hecho, según ha podido saber Rioja2, la fecha prevista para la entrega de las calificaciones de final de curso es el 5 de junio, tres días lectivos después de que finalice este proceso contra el docente.

Tanto las familias como el alumnado tienen claro que la medida llega tarde, ya que llevan desde el mes de octubre denunciando una situación que califican como “insostenible”. Desde entonces han pasado siete meses en los que las quejas y procedimientos no han cesado. Sin embargo, la decisión de iniciar el proceso de remoción no se tomó hasta que el asunto se hizo público a través de los medios de comunicación la tercera semana del mes de mayo. “Para cuando aparten a este señor de su puesto ya habrá acabado el curso que, por cierto, lo han perdido”, señalan las familias, “porque no es sólo el trato vejatorio que han sufrido sino también el hecho de que no ha impartido las materias como debería y los alumnos no han adquirido los conocimientos necesarios”.

Galiana insiste en que “la complejidad” del asunto “lo que aconseja, ahora mismo, es que se aplique el máximo rigor técnico” y “que se respeten los procedimientos establecidos legalmente” y considera que “lo que procede es la máxima prudencia y dejar trabajar a los técnicos”.

El consejero de Educación entiende que, mientras tanto, la codocencia “lo que persigue, precisamente, es garantizar que los contenidos se imparten debidamente y garantizar esa tranquilidad”.