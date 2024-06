La Rioja cuenta con 25 viviendas turísticas ilegales según la Asociación

“Hemos detectado casos como una vivienda de 35 metros cuadrados con una habitación en la que se han alojado seis huéspedes.Tenemos que luchar para que esto no suceda”. Esta es una afirmación de la presidenta de la presidenta de la Asociación de Viviendas Turística de La Rioja, ARVUTUR, Susana Díaz. Entidad que considera que el turismo es un sector fundamental para la economía de La Rioja por lo que han hecho un llamamiento a la “responsabilidad de los propietarios de viviendas turísticas para que regularicen su situación y obtengan las licencias necesarias para operar”.

En La Rioja hay contabilizadas unas 1.600 viviendas turísticas y ARVUTUR calcula que unas 25 son ilegales. De hecho, esta Asociación ha remitido la Gobierno de La Rioja el listado de estas 25 viviendas turísticas que según sus investigaciones “podrían estar operando de forma ilegal porque este listado se ha elaborado a partir de diversas fuentes, principalmente en anuncios en plataformas online y la propia labor de inspección de la asociación”, aunque sospechan que puede haber alguna más. Las viviendas vacacionales en La Rioja deben cumplir una serie de requisitos: no tener capacidad para más de 8 personas y un máximo de dos personas por habitación contando el salón. Todo lo que no se ajuste, al menos a estos dos criterios, no serán consideradas como viviendas turísticas.

En las últimas horas ARVUTUR y Gobierno regional se han reunido con un objetivo común, combatir estas viviendas vacacionales ilegales, un encuentro en el que ambas partes se han comprometido a combatir esta práctica porque “la competencia desleal que supone para las VUT que cumplen la normativa y un perjuicio para la calidad del turismo en La Rioja”. Así, desde la Asociación se han puesto a disposición del Gobierno regional “en caso de que se redacte una moratoria o ante un cambio de normativa” porque ARVUTUR aboga por mantener un turismo sostenible en la región.

ARVUTUR cuenta actualmente cuenta con 100 socios que aglutinan unas 120 viviendas.