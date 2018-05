Ingrid Guardiola y Miguel Ángel Blanca.

La Estrella Polar del XIII Festivalito La Palma recaerá en los cineastas catalanes Ingrid Guardiola y Miguel Ángel Blanca. Una pareja de cineastas que son dos caras de una misma moneda: transgresión formal y transgresión narrativa, retrato de la juventud y retrato de la vejez, la importancia de los jóvenes, y la importancia de las mujeres y de los mayores, se informa en nota de prensa.

Sus películas están marcadas por una mirada de desconcierto hacia nuestro tiempo, y aunque presentan propuestas dispares, coinciden en su vocación política y en su retrato del simulacro del bienestar de la sociedad de consumo, alejados de cualquier tipo de moralismo. Cuestiones que, entre otras, han resultado decisivas para la organización del certamen y que ha decidido por unanimidad concederles

su máximo reconocimiento, la Estrella Polar del Festivalito La Palma – Festival de Cine de las Estrellas.

El director del Festivalito La Palma, José Víctor Fuentes, recordó que “con el Premio Estrella Polar queremos rendir homenaje a aquellas instituciones y cineastas que defienden un cine hecho sin ningún tipo de concesiones, un cine imperdible, atrevido, fresco, descarado, a bocajarro, un cine hecho desde las entrañadas, que rompen moldes y que incluso cuestionan el sistema que vivimos”.

“En definitiva” agregó “homenajeamos un cine que responde a un pulso interior y a una necesidad de expresarse, sabiendo conectar y emocionar a un público ávido de nuevas experiencias creativas".

Cineastas consagrados

Ingrid Guardiola y Miguel Ángel Blanca forman parte de Boogaloo Films, una de las jóvenes productoras de Barcelona referentes en las nuevas formas de producir y contar historias con trabajos avalados por más de 50 premios nacionales e internacionales. Entre sus producciones cuentan con el transmedia Your Lost Memories, documentales como Un lloc on caure mort (Premio Festival In-Edit, 2014), The Perfect Protein (Selección en San Sebastián, 2015), Hayati (coproducido con France3, AlJazeera y Movistar+, 2017), y la ficción La Extranjera (Selección en el SEFF, 2015).

Ingrid Guardiola es Doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra con una tesis doctoral sobre el cine de apropiación, y profesora asociada en la Universidad de Girona, especializada en Documental Creativo, Nuevos Formatos Televisivos y Creación Audiovisual. Colabora con el CCCB desde el 2002, actualmente en el proyecto de ensayo audiovisual Soy Cámara, con especial dedicación a temas como el género, la desigualdad, la cultura y espacio público. En el ámbito de los estudios de género también desarrolla el proyecto de investigación La dimensión poco conocida: Pioneras del cine.

Durante la semana del Festivalito, presentará Casa de nadie, su primer largometraje documental. La proyección tendrá lugar en el Espacio Cultural El Secadero, en Los Llanos de Aridane, el próximo domingo 20 de mayo a las 19:30.

Casa de nadie es un docu-ensayo que reflexiona, desde el punto de vista de dos comunidades envejecidas, sobre la memoria, la productividad, el trabajo y su propia extinción como comunidad. La narración transcurre en una residencia urbana de gente mayor en un barrio de Barcelona, y en una antigua colonia minera víctima de la despoblación y de la globalización económica y financiera en León. Ambas localidades viven cristalizadas, como si fueran los restos de un tiempo que, con resignación, serenidad y sentido del humor, va desapareciendo. Su estreno mundial fue en el anterior 55º Festival Internacional de Cine de Gijón.

En palabras de la cineasta Ingrid Guardiola: “Intentar representar la cotidianidad de dos comunidades a punto de desaparecer de una forma humanista, sin patetismos, adoctrinamientos, ni grandes conclusiones. Hacer un retrato poético, como un sueño discreto, una canción polifónica sobre dos realidades que solo pueden envejecer y morir en paz. En una época de grandes líderes y donde el carisma personal pasa por encima de todo, quise huir de los nombres propios para adentrarnos en la idea de comunidad, como un enjambre, subrayando lo que une a las personas, en lugar de aquello que los hace únicos, pero que, a la vez, los aisla.

Por eso Casa de nadie es una fuga a múltiples voces que intenta adentrarse en los detalles de los gestos y en los rincones donde parece que no pase nada. También es un documental feminista, un homenaje a todas las mujeres cuya vida les fue sustraída, o bien porque tuvieron que pasar de tener una vida a ser señoras de su casa, o a servir en casa de otros. Ellas son los pilares de las comunidades artificiales de los geriátricos y son el alma activa de lo que queda en los pueblos”.

Por su parte, Miguel Ángel Blanca es cineasta, guionista y músico especializado en las tragicomedias de amor surrealistas, las dobles vidas y la oscuridad cotidiana. M.A. empieza su carrera en el largometraje con Your Lost Memories (2012) y Después de la Generación Feliz (2014), obras que giran alrededor de la memoria a través del remix audiovisual de foundfootage. Le siguen Un lloc on caure mort (2014), documental sobre cómo gestionar la familia, las virtudes de la clase media y la música punk; y La Extranjera (2015), híbrido entre documental y ciencia ficción que reflexiona sobre las invasiones turísticas en la ciudad de Barcelona.

Quiero lo eterno , su último largometraje , se estrenó en el pasado 55º Festival Internacional de Cine de Gijón. Narra la historia de un grupo de adolescentes que emprenden un viaje para encontrarse a sí mismos en otra realidad. Avanzan a través de la oscuridad de una ciudad deshabitada en busca de las personas que les llevarán a esa ultraexistencia. Mientras el mundo pide ayuda a gritos, ellos solo parecen preocupados por destruir el pasado y quemar las raíces, ser la generación primigenia y no pertenecer a nada. Quieren ser el nuevo arte, encontrar la eternidad y después desaparecer. Teenagers, lo-fi scifi, nihilismo y violencia para conseguir llegar al otro lado.

Su película se podrá ver el sábado 19 de mayo a las 19:30, en el Espacio Cultural El Secadero, en Los Llanos de Aridane.

Según el propio Miguel Ángel Blanca: «Cada vez nos resulta más complicado desaparecer. Cualquier gesto parece impactar y dejar un rastro por el que cualquiera se atreverá a formular una verdad pura. Quiero lo eterno es un intento por desaparecer, alejarse de nuestras representaciones con la idea de construir un secreto que nos acabe sorprendiendo a nosotros mismos. Por el camino los conocimos: post-adolescentes intentando eludir la realidad, desencantados, en busca de la marginalidad y dispuestos a superar sus traumas escenificándolos mediante el arte. Utilizamos esa ausencia de luz para narrar una historia que parte de un mundo que pide ayuda pero al que prendemos fuego en lugar de tenderle la mano. Tal vez la única forma de salvarlo sea desaparecer».

El Festivalito La Palma - Festival de Cine de las Estrellas es una iniciativa puesta en marcha por la productora canaria Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de la Consejería de Turismo y del Astrofest. Colaboran el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red y Dorada Especial.

Asimismo, es necesario destacar la implicación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento con su programa Codecan, así como la participación de instituciones y empresas palmeras como el Ayuntamiento de El Paso, Consorcio de Servicios de La Palma, el Hotel Hacienda de Abajo, Casa Cabrera, la Agencia de Aduanas Feligar, Bodegas Llanovid, Fundación Cajamar, Viajes Oasis, el Hotel Valle Aridane, Viajes Insular, Apartamentos la Fuente, la Escuela de Arte Manolo Blahnik isla de La Palma, restaurante El Duende del Fuego, la distribuidora Digital 104, la Jefatura de la Quinta Subinspección General del Ejército Español, Hyundai y Transportes Insular La Palma.