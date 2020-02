Ayuso: "Durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que se está generando una "leyenda negra" sobre la región madrileña para sentar las bases para que el Gobierno central "entre en al Comunidad rompiendo su autonomía" y justifique así "una subida de impuestos indiscriminada". En este sentido, Ayuso ha afirmado que "durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había" lo que ha "arruinado a las empresas" que han decidido marcharse a regiones como Madrid.

"Durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había, a hablar de ser más leoneses, más navarros, baleares, de ser más catalanes... Han permitido que sus empresas se vayan arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los impuestos a sus empresarios, no han propuesto ninguna política creativa y han permitido que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades como Madrid", ha afirmado la presidenta madrileña.

Minutos antes de la toma de posesión de José Manuel Franco como nuevo delegado del Gobierno, Díaz Ayuso ha señalado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha reunido con los empresarios catalanes de Fomento del Trabajo, "que pedían una subida de impuestos contra la Comunidad de Madrid".

"Y vemos cómo en las tertulias y en los artículos de opinión se empieza a desprestigiar a Madrid como si fuera una comunidad que abusa, usurera y que está secando al resto del país. Y yo lo que quiero decir es que lo que esta pasando es una campaña de la que no vamos a estar callados. Lo que está ocurriendo es que quieren acabar con la autonomía de la Comunidad de Madrid", ha dicho.

La dirigente madrileña no cree que si Madrid sube los impuestos le va a ir mejor al resto de España. "Yo quiero crecer con Cataluña, lo he dicho siempre, para que la iniciativa privada crezca junta, pero no pueden pretender una subida indiscriminada de impuestos a una comunidad que se ha dedicado a gestionar, a ofrecer mejores servicios públicos", ha deslizado Ayuso.

En este punto, Díaz Ayuso ha pedido a gobernantes de otras regiones, tertulianos y "personas que están arruinado la Comunidad" que se bajen ellos también los impuestos en sus territorios, que les lleven políticas creativas y "que dejen de dividir los ciudadanos por ser más o menos".

"Los españoles de otras comunidades vienen aquí a vivir en libertad. ¿Qué están haciendo en otras comunidades aparte de dividir a los ciudadanos? Lo que yo voy a hacer en todas las instancias en que tenga posibilidad es denunciar esta situación y voy a defender la autonomía de Madrid y a todos los ciudadanos que vienen aquí porque quieren", ha concluido.