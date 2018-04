Cifuentes se niega ahora a defender que presentó su trabajo de fin de máster ante un tribunal el 2 de julio

Cristina Cifuentes ya no afirma, como ha hecho en las últimas semanas, que defendió su Trabajo Fin de Máster ante un tribunal con tres profesoras el 2 de julio de 2012. Un acto del que no hay constancia ni documental ni testimonial: las docentes que supuestamente estuvieron han asegurado ante la policía que no fue así y la universidad no tiene constancia del registro del trabajo ni de su defensa.

"Se está partiendo de la premisa de que yo defendí ese máster ante tres profesoras concretas. Yo me remito a todas las cosas que he dicho en múltiples comparecencias y en sede parlamentaria", ha afirmado la presidenta, que ha evitado reiterar que esa defensa se produjo el 2 de julio en "el campus de Vicálvaro y duró poco", como aseguró en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario fijado sobre este asunto.

Cifuentes considera que ha dado "sobradas explicaciones" sobre el asunto, aunque la pieza del TFM sigue sin encajar. Su testimonio contradice a todas las demás pruebas. "No voy a entrar en polémicas más allá de confiar plenamente en la acción de la justicia que será quien tenga que determinar que ha ocurrido y todos los aspectos de esta polémica incluyendo origen, causa y consecuencias", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la primera a la que acude desde que estalló el caso hace casi un mes.

En la comparecencia ha defendido que no ha cometido "ninguna ilegalidad" y que cumplió con los "requisitos que la universidad puso para conseguir el máster teniendo en cuenta las dificultades que tenía para cursarlo". Aunque ha admitido que pudo equivocarse por aceptar esas "facilidades". "Si me equivoqué en ese momento, hace casi siete años, y debí rechazar esas facilidades, yo pido disculpas a quien se haya podido sentir agraviado".

Son los mismos argumentos que ha expuesto en una carta enviada este martes al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, en la que le ha expresado que "renuncia a la utilización" del título. "Como consecuencia de cosas que se han sabido, irregularidades administrativas, yo no quiero ese máster", ha justificado ante los periodistas, a los que ha reiterado que no ha obtenido "ninguna ventaja profesional, económica, académica ni de ninguna clase por ese máster".

Carga contra la universidad: "Es incomprensible"

En la misiva, la presidenta culpa a la universidad de esas "irregularidades" y se desvincula de ellas. "Quería que le constara de manera oficial cuestiones que a mí me preocupan y que me han parecido llamativas, como que el rector sin haberlo pedido vía secretaría nos remitiera un acta que luego resultó ser falsa y que 15 minutos después comenzase una investigación interna", ha explicado en rueda de prensa.

Cifuentes ha tildado "este hecho" de "francamente incomprensible". "Jamás se pidió un acta que presumiblemente tiene unas firmas que no corresponden y creo que es una información que el rector debe conocer al menos de primera mano y de mi boca", ha apuntado.

La carta, de varias páginas, está encabezada con las palabras "la presidenta". En ella, Cifuentes tutea al rector y evita mencionar, como ha hecho en la rueda de prensa, nada relativo al Trabajo Fin de Máster. La jefa del Ejecutivo asegura tener "todos los certificados acreditativos de pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas asignaturas". Todo ello, destaca la presidenta, "debidamente sellados y compulsados por la Secretaría de la Universidad".

"Trabajaré hasta el último día, sea el día que sea"

Cifuentes se mantiene, casi un mes después de que saltara el escándalo, en su puesto y dice que trabajará "hasta el último día, sea el día que sea". Renuncia a marcharse con el argumento de que no está "señalada ni investigada". "Será la justicia quien determine las responsabilidades que correspondan", ha zanjado.

Pese a que la división interna dentro del PP sobre la continuidad de la presidenta regional es conocida, Cifuentes dice que cuenta "con el apoyo" del partido y del presidente del Gobierno y rehúsa responder sobre algunas críticas públicas de miembros de la Ejecutiva nacional.

La presidenta ha negado que el caso máster haya "paralizado" la actividad del Gobierno pese a que su agenda ha estado vacía hasta prácticamente esta semana. "En estas semanas han hecho parecer que el tema más importante que hay en España, parte extranjero y el mundo mundial es el famoso, famosísimo máster. A pesar de todo, es importante creo que los madrileños sepan que el gobierno ha seguido trabajando, que no hemos parado de trabajar en ningún momento", ha afirmado.