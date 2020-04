Ciudadanos reprocha a Ayuso que se envíen medios sanitarios a Castilla y León si las residencias siguen sin medicalizar

4.521 ancianos han muerto en los geriátricos de Madrid con COVID-19 o con síntomas compatibles con esta enfermedad. El 12 de marzo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, anunció que el Gobierno regional medicalizaría las residencias de mayores en su estrategia para hacer frente al coronavirus y a la emergencia sanitaria que ha golpeado con especial fuerza a estos centros de la región. Un mes después, siguen sin madicalizar.

Este ha sido uno de los reproches que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Ciudadanos) –al que la presidenta regional retiró estas competencias–, ha vertido contra la gestión en los geriátricos por parte de Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad. Reyero también se ha preguntado por qué se están enviando medios sanitarios a Castilla y León o hablando de "repliegue de la sanidad" teniendo en cuenta la necesidad que aún presentan las residencias de mayores en la región que suman miles de infectados.

"No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el Samur a Castilla y León (CyL) y no se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad que tenemos que resolver", ha afirmado.

El Ayuntamiento de Madrid envió hace unos días a una veintena de sanitarios del Samur-Protección Civil y otros 20 voluntarios de este Cuerpo a los centros hospitalarios de Soria y Segovia, dos de las provincias de esa comunidad en las que se está registrando una tasa importante de infectados. Reyero ha asegurado que "está siendo complicado" encontrar personal sanitario para los geriátricos de Madrid.

"Nosotros vamos a seguir peleando porque creemos que es necesario reforzar la atención sanitaria de nuestras residencias", ha defendido Reyero en una entrevista en la Cadena Ser.

Reyero ha defendido que "por encima de todo" está la salud de las personas que viven en residencias. "Es necesario reforzar la atención sanitaria. No sé si tanto medicalizar, pero sí reforzar. Hay muchos mayores que no podemos derivar a los hospitales, sino que tenemos que atender en las residencias. Por eso hemos pedido ayuda a todos porque es absolutamente necesario", ha insistido.

Reyero ha asegurado que el "mando único" puesto en marcha en Consejería de Sanidad para evitar más muertes en residencias solo "está funcionando en algunas cosas". "Creo que en el tema de reconocimientos en residencias por parte de los equipos de emergencias se está haciendo un trabajo excepcional pero sigo pidiendo más ayuda sanitaria. Es algo que llevamos demandando desde el inicio", ha añadido.