La Comunidad de Madrid tuvo que abonar 102.000 euros por el préstamo fallido de la familia de Ayuso en Avalmadrid

El préstamo concedido por la empresa semipública Avalmadrid al padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no salió gratis a las arcas públicas. En concreto, según publica este lunes Infolibre, la Comunidad de Madrid abonó el 2 de marzo de 2016, bajo el gobierno de Cristina Cifuentes, 102.030,55 euros de los más de 400.000 que se quedaron a deber. Es la parte que le reclamó Avalmadrid al organismo público. Esta aportación de dinero público se hizo en virtud de un convenio que firmó el Gobierno de Esperanza Aguirre con Avalmadrid. Otra parte del dinero lo puso Cersa, empresa al 98% pública que respalda créditos a nivel nacional, que cubrió 206.000 euros.

Sorprendentemente, los avalistas que presentó el padre de Ayuso y que pusieron sus bienes a disposición en caso de impago han salido indemnes de la operación, porque no se les reclamó nada. También el patrimonio familiar de los Ayuso se libró del embargo ya que antes de fallecer, el empresario le donó a su hija el piso familiar y a su hijo un local.

Las dudas en el préstamo a MC Infortécnica alcanzan desde la concesión a la devolución. Por una parte, se prestaron 400.000 euros con una nave con riesgo de no servir como aval ya que tenía algunas irregularidades en la construcción, como alertó un técnico de Avalmadrid. Finalmente esa nave se subastó pero no se recuperó el total y no se reclamó nada a los avalistas, en parte porque la gestión se encargó a la empresa Cobralia que, según un reciente informe de la Comunidad cometió algunos errores.

La propia actuación de Isabel Díaz Ayuso se puso en entredicho al publicar también Infolibre que se mandó correos con directivos de Avalmadrid para conocer el patrimonio de los socios de su padre y alguna información confidencial que se le fue dada cuando se veía que el crédito era de difícil cobro y siendo ella ya diputada de la Asamblea de Madrid. Ella misma lo admitió.

Por otra parte, el Banco de España ha encontrado numerosas irregularidades en Avalamadrid, cuya gestión se va a analizar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que apoyaron todos los grupos de la oposición, aunque Díaz Ayuso no acudirá a declarar gracias a que lo han impedido Ciudadanos y Vox.