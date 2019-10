Ayuso y Monasterio se enzarzan por la exhumación de Franco: "Al necroshow no le voy a dar ni un solo titular”

La exhumación del dictador Francisco Franco se ha vuelto a colar en el pleno de la Asamblea de Madrid, después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, hayan protagonizado un encontronazo este jueves durante la sesión plenaria. “Al necroshow al que vamos a estar sometidos no le voy a dar ni un solo titular”, ha espetado Ayuso a Monasterio, mientras que la portavoz de Vox tildaba la inhumación del dictador de "la última traición al legado de la Transición".

Monasterio acusaba al Gobierno regional de Ayuso de convertirse en "cooperadores necesarios" de la exhumación "por inacción, por cobardía o por pasividad" siendo aliados de la izquierda. La portavoz del partido de extrema derecha ha dicho que en Vox no tienen miedo "a quedarse solos frente al consenso progre" por lo que no van a permitir que se imponga a los españoles una intervención de la historia". "Hoy ustedes se complementan y completan", ha reprochado Monasterio a Ayuso que ha defendido que la inhumación es "la última traición al legado de la Transición" que ha sido "ideada por la izquierda y ejecutada paso a paso con la complicidad de PP y Ciudadanos".

Sobre esta acusación de los de Vox, la presidenta regional, sin embargo, ha aprovechado para reprochar a su socio de investidura su "alianza" con el progresismo en la comisión de investigación de Avalmadrid, donde la izquierda ha conseguido la mayoría en la mesa de la comisión: "A la primera de cambio usted me ha dejado tirada esta semana", ha espetado Ayuso a Monasterio.

"Lo que ocurrió hace 44 años ahora mismo no me importa", ha seguido la regidora, "lo que me importa es lo que va a ocurrir los próximos cuatro años", ha defendido Ayuso y en concreto lo que pueda ocurrir durante la comisión de investigación en la que previsiblememte tendrá que comparecer por el préstamo que recibió su padre.

"Ustedes se ponen estupendos, desde Vox, hablando de los principios, de los valores, de cómo hay que acabar con los totalitarios y con la supremacía progresista y a la primera de cambio, esta misma semana, ustedes me han dejado tirada en una comisión de investigación que esta gente va a poner", ha reprochado mientras señalaba a la bancada de la izquierda.

"El problema que tenemos es que evidentemente el presidente del Gobierno quiere reeditar una transición y lo quiere hacer de un parte sobre la otra", ha lanzado la presidenta madrileña en durante su intervención en la sesión de control, en respuesta a la pregunta de Monasterio. Ayuso, no obstante, ha afeado que la formación a su derecha no le haya preguntado en ningún momento por el paro, los impuestos o la sanidad, ha asegurado que ella "cumplirá las sentencias judiciales vengan donde vengas".

No es la primera vez que la presidenta regional y la portavoz de Vox llevan la exhumación del dictador a la Asamblea de Madrid. Durante la primera sesión plenaria de la legislatura, el pasado 3 de octubre, Ayuso se estrenó cargando contra la ley de Memoria Histórica y se preguntó "qué será lo siguiente" que pasará tras la exhumación del dictador: "¿Será lo siguiente la Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio arderán como en el 36?", planteaba en la sesión de control de tras una pregunta de la portavoz de Vox.