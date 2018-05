Gabilondo se presenta como candidato y pide a Ciudadanos que "esté a la altura de sus declaraciones de regeneración"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha presentado esta tarde a la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, como el candidato socialista a la Presidencia, al tiempo que le ha manifestado que si el candidato popular, Ángel Garrido, fuera el elegido para ser investido como dirigente madrileño, los socialistas no le apoyarían.

Así lo ha indicado Gabilondo en declaraciones a los periodistas, después de haber mantenido la reunión con la presidenta del Parlamento madrileño en esa ronda de contactos que ha iniciado primeramente con el PP. Este martes, la ronda de consultas continuará con Podemos (que apoyará a Gabilondo) y Ciudadanos (que apoyará a Garrido).

"El grupo socialista como saben me propone a mi como aspirante a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A la luz de las informaciones también hay otro candidato, que le he comunicado -- a Adrados-- que no vamos a votar a favor en caso de que sea propuesto como presidente", ha aseverado el portavoz socialista.

Gabilondo ha indicado que lo que "modestamente" proponen los socialistas es que "se transforme la política en Madrid, los modos de hacer y la forma de concebir el poder y los comportamientos que tienen que ver con la corrupción".

"Las políticas del PP producen muy poca sostenibilidad a la Comunidad y pierde estabilidad con la continuidad del PP en el Gobierno. Para Garrido no tengo más que respeto, como a todos los diputados, pero si se presenta como la coronación de las políticas que se han hecho hasta ahora me parece muy malo para la Comunidad de Madrid y para los habitantes. El nombre es un nombre de continuidad y de culminación de las políticas del PP", ha aseverado.

Gabilondo también se ha mostrado crítico con Ciudadanos a quienes les ha dicho que deberían pensar "si deben estar a la altura de sus propias declaraciones de regeneración y si se señalan que son la nueva política, deberían buscar una alternativa construida sobre un proyecto distinto al del PP".

Al ser preguntado sobre si Ciudadanos y PSOE van a entablar conversaciones, Gabilondo ha asegurado que la formación naranja "tendrá que hablar consigo misma" y se consecuentes con lo que dicen sobre la regeneración y del nuevo Madrid. "En cualquier caso, nosotros vamos a trabajar para resolver los problemas de la Comunidad de Madrid, pero eso no será con las políticas del PP", ha sostenido.

En lo referente a la fecha del Pleno de investidura, el portavoz socialista ha indicado, al igual que el portavoz popular, que Adrados la convocará una vez que haya mantenido los encuentros con los grupos políticos.

"Es una cosa de cálculo. Si la sesión de investidura tiene que ser de dos días y si el martes es fiesta, entonces es difícil que sea el martes y el miércoles. Lo lógico es que sea el miércoles y jueves o el jueves y viernes; pero no sé si podremos vivir con este misterio", ha ironizado.

Por último, al ser preguntado sobre si ha hablado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, Gabilondo ha asegurado que no ha conversado con él, pero que hablará seguramente, pero ha destacado que en su grupo parlamentario tienen una "autonomía muy grande". "Hacemos las cosas colaborando y coincidiendo con las políticas generales, pero desde luego no somos ni una corte ni pedimos permiso para las decisiones", ha apuntado.