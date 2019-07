Las multas por entrar a Madrid Central sin autorización vuelven entre el desconcierto de algunos conductores

Madrid Central ha vuelto. Las sanciones por acceder sin permiso a la zona de bajas emisiones en el centro de la capital han regresado este lunes a la madrugada después de que la justicia eliminara el viernes la suspensión de las multas que acordaron PP, Ciudadanos y Vox. Una semana ha estado vigente la medida que fue bandera de las tres derechas durante la campaña municipal.

El Ayuntamiento tardó un día en informarlo y este lunes, en la hora punta de la mañana, algunos conductores aún no sabían que las sanciones volvían a entrar en vigor. Desde el sábado, el Consistorio no ha vuelto a informar sobre la marcha atrás en la moratoria.

Después de una semana de protestas y atascos, en la que el Ayuntamiento negó que la iniciativa de la exalcaldesa Manuela Carmena redujera los niveles de contaminación, el regidor, José Luis Martínez-Almeida, ha sufrido el primer varapalo a su Gobierno. El alcalde del PP, que gobierna en coalición con Ciudadanos, ha tenido que paralizar la medida después de que un juzgado atendiera un recurso presentado por Ecologistas en Acción.

La circulación en el centro de la capital vuelve a estar restringida, como estaba hasta el 30 de junio, mientras la polémica se resuelve en los tribunales. Esta mañana, algunos conductores circulaban sin saber que las multas volvían para los vehículos no autorizados a circular en la zona de bajas emisiones. La confusión llega después de que el Ayuntamiento tardara un día en informar de la marcha atrás de la moratoria. El mismo sábado, el Consistorio lo comunicó en un tuit y no ha vuelto a informar al respecto.

"Me acabo de enterar por la radio", decía María Moya, que como es residente del Centro puede circular libremente por la zona de bajas emisiones. También están autorizados a hacerlo los invitados de los residentes y los coches o motos con etiqueta ambiental CERO o ECO. Los que tengan etiquetas B o C solo podrán entrar para aparcar en un garaje privado, reserva o aparcamiento de uso público; las personas con movilidad reducida, los servicios esenciales, los titulares de plazas de garaje y profesionales que trabajen en el centro, aunque con limitaciones horarias.

Mercedes Rodríguez, que iba andando por la Plaza de Jesús, también acababa de enterarse por un periódico de distribución gratuita. "No sabía", reconocía Carlota de la Rota, que conducía en un vehículo con etiqueta B por la zona de las Cortes. "Pero como tengo plaza de garaje...".

"No, no lo sabía", repetía Javier Jiménez, que iba en un coche con etiqueta C y, de todos modos, pensaba aparcar el garaje de su trabajo. Algunos, sin embargo, sí que se enteraron durante el fin de semana por la prensa o a través de las redes sociales.

Javier Martín, que se subía al coche de su empresa en la Calle de Segovia esta mañana, llamó también al 010 para confirmarlo. Le dijeron, erróneamente, que la medida había vuelto a entrar en vigor durante el fin de semana y que se estaban poniendo multas, algo que también informaban esta mañana. Él, de todos modos, no tiene problemas para circular por Madrid Central porque es vecino de Lavapiés y ha registrado el coche de su empresa como vehículo invitado.

"La semana pasada la gente preguntaba y había dudas", cuentan dos agentes de Movilidad en la zona de Puerta del Sol. Este lunes no han recibido consultas aún.

Dos autos contrarios

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24, que el viernes atendió a un recurso presentado por Ecologistas en Acción y Greenpeace, ha dado tres días al Ayuntamiento para que alegue lo que estime procedente.

En su auto, sin embargo, argumenta que las corporaciones locales deben adoptar "las medidas necesarias y suficientes" para disminuir la contaminación y promover el "derecho a un Medio Ambiente adecuado", lo que protege también otros valores "como son el derecho a la salud".

El Gobierno municipal informó de que recurrirá este auto judicial porque considera "adecuada y ajustada a derecho la moratoria de multas establecida en Madrid Central" de acuerdo con el artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento ha informado en una nota de prensa de que su postura "sigue siendo la misma".

Después de ese auto se conoció otro, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, que respondió a un recurso del PSOE lo contrario: denegar la vuelta de las multas por entrar en Madrid Central porque entiende que hay escuchar previamente al Ayuntamiento de Madrid. Ahora los dos recursos continuarán su cauce y solo si los jueces resuelven de manera contradictoria, entrará a resolver el fondo del asunto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.