Madrid necesita Madrid Central

Directora de A Vivir Madrid (Cadena Ser)

"El nuevo Ayuntamiento de Madrid ha derribado en diez días ocho medidas de la era Carmena. Ojalá entiendan que Madrid Central no es solo una más en la herencia recibida. Es el símbolo del Madrid del futuro. Es el billete, la puerta que nos conduce y transporta a la ciudad que queremos ser y a la vez a lo que no queremos dejar pasar. Y los coches no pasaron. Funcionó. Fue el ejemplo de que la cultura del tremendismo y del miedo a todo se puede dejar atrás. ¿Qué pasaría si se volviera a dejar fumar en los bares de Madrid? ¿Qué sucedería si la Calle Preciados o El Retiro volvieran abrirse al tráfico? No se trata sólo de la política del 'y tú más y yo mejor' ¿En qué Madrid queremos vivir? Me gusta el siglo XXI.

Eliminar Madrid Central sería, además un riesgo para con Europa principalmente por salud, aunque algunos piensen más en la imagen. El mes de mayo fue el mes con más aire limpio en la ciudad. Cada vez son más las voces que defienden Madrid Central. ¿Serán capaces de escucharlas sin que retumbe el eco de Carmena? El tiempo corre en contra de nuestra salud. La política a veces puede ser ambigua pero también significa acción. El nuevo consistorio ha puesto de moda el verbo 'reconvertir'. Yo prefiero el verbo 'respirar'. A veces las herencias no son del todo malas."