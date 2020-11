Aguado defiende en contra del criterio de Ayuso que el cierre perimetral de Madrid ayudó a la economía y debe seguir todo el mes

Ignacio Aguado continúa ahondando en sus diferencias con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que comparte Gobierno. El vicepresidente regional ha asegurado este martes que el cierre perimetral de la autonomía "ha dado un balón de oxígeno" a la economía de la región a la vez que ha defendido que debería ampliarse la medida hasta finales de mes, en contra del criterio de Ayuso.

Aguado también se ha mostrado contrario al cierre por días que ha impuesto la presidenta regional para solo cerrar las fronteras durante los puentes. "No habría hecho las mismas medidas que la presidenta Ayuso. Habría sido bueno cerrar perimetralmente la Comunidad de Madrid sin dejar este hueco de tres días", ha señalado en una entrevista en TVE. A su juicio, una medida así solo ayuda a "confundir" a la ciudadanía.

Además, el vicepresidente regional ha defendido que "sería partidario de extender este cierre perimetral de la Comunidad hasta finales de noviembre", además de haber "solicitado el estado de alarma antes". "Pero respeto la decisión de la presidenta porque ella tiene la última palabra en este asunto", ha declarado Aguado, que ha defendido que, no obstante, su "obligación" es decir lo que piensa.

En este sentido, Aguado también se ha quejado de hacerse enterado por la prensa de las últimas decisiones de la presidenta algo que, considera, "no debería repetirse". "Lamentablemente la última vez que se anunciaron medidas nos enteramos por la prensa. No debería repetirse, pero no veo mala intención", ha asegurado.

El dirigente de Ciudadanos ha expresado además, en contra de todo lo defendido por Ayuso, que el cierre perimetral de la autonomía ha ayudado a evitar la movilidad fuera de la región pero además económicamente está suponiendo "un balón de oxígeno para muchos sectores". "En este objetivo de bajar la curva al máximo para salvar la Navidad y llegar en condiciones de poder levantar alguna restricción, los deberes hay que hacerlos ahora. Por eso pido contundencia ahora", ha sostenido.

Según los datos que ha facilitado el vicepresidente, la hostelería ha experimentado un incremento de facturación durante el domingo de Todos los Santos de en torno a un 17%, respecto al domingo anterior, mientras que el sector textil, según los datos de pago con tarjetas de crédito, lo ha hecho un 10%. También las reservas de alojamiento rural han subido un 35%.

La presidenta madrileña defendió en su medida de cerrar solo los puentes que hacerlo más tiempo solo perjudicaba a la economía. “Estamos hablando de decisiones que causan daño en la economía. No olvidemos que es el sector público el que arremete contra el sector privado y el que le dice a una tienda, a un comerciante, a un autonómico cómo tiene que ir, si abrir, si cerrar, etc.", justificó la presidenta.