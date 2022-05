Aguirre, tras inaugurar su retrato institucional de más de 14.000 euros: “Es más pequeño que el de Gallardón”

Ayuso ha dicho que Aguirre es “una de las figuras más extraordinarias que ha dado la política de nuestro país en los últimos años”. Aguirre, que Ayuso es “la mejor presidenta que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid”. La presentación del retrato institucional de la expresidenta, que colgará a partir de este lunes de las paredes de la sede del Gobierno regional en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, ha servido para visualizar un nuevo cruce de halagos entre las dos políticas madrileñas, cuya sintonía es evidente.

“Lo que hoy es la Comunidad de Madrid se debe en buena parte a Aguirre”, afirmó Ayuso justo después de destapar el cuadro, obra del artista Rafael Cidoncha y que ha costado 14.000 euros, más IVA. Durante su intervención, la presidenta ha recordado “los 12 hospitales públicos o las decenas de kilómetros de metro construidos por sus gobiernos”. También la enseñanza bilingüe, “una de las mayores conquistas que han visto los madrileños”, la FP dual, la libertad de elección de centros sanitarios o la “confianza” en los madrileños, “a quienes trató como amigos”.

Ayuso también ha destacado la libertad de horarios comerciales, la reducción de trabas burocráticas y las “sucesivas bajas de impuestos”. Unas políticas liberales que han marcado la senda del PP de Madrid en el gobierno de la región y de las que la actual presidenta hace bandera y reedición. “Somos el laboratorio de las políticas liberales y a mucha honra de serlo”, llegó a afirmar su 'partner' Almeida hace unos días para reivindicar la figura de la expresidenta.

Ni rastro de las sombras de corrupción que han dejado sus Ejecutivos ni sus grandes proyectos bajo la lupa de la Justicia, de los que por el momento ha salido indemne, aunque continúa imputada en la pieza 9 de Púnica, que aborda la caja B del PP madrileño. Además, la Justicia ha reabierto el caso de la venta del Goya de su marido, que se centraba en la supuesta simulación de la herencia de esa obra y el dinero que pudo haber defraudado a Hacienda con su venta al empresario Juan Miguel Villar Mir por cinco millones de euros.

El retrato destapado este lunes se sumará en el edificio de la puerta del Sol al de sus antecesores, Leguina y Gallardón, que Ayuso colgó en 2020. “Es mucho más pequeño que el de Alberto, pero es más grande que el del pobre Joaquín”, comentó Aguirre tras destapar su retrato. Antes, había bromeado con que habrá gente que “le estará agradecida” a la actual presidenta por el gesto: “Muchos quieren verme colgada, seguro que alguno está en esta sala”. En el salón de la Real Casa de Correos estaban presentes algunos familiares, el autor del cuadro y la propia Ayuso. Unas ocho personas y muchos más periodistas que han cubierto el acto.

González, Garrido y Rollán, sin cuadro

“A todos los que en la presidencia trabajaron conmigo y a todos los que me votaron y a los que no me votaron pero me dijeron cosas muy amables por las calles”, dedicó Aguirre el retrato durante su breve intervención. Entre los que trabajaron con ella en la presidencia está también Ignacio González, quien fuera su vicepresidente y quien ocupó la presidencia de la Comunidad cuando ella dejó el cargo en 2012. González, imputado y procesado en varias causas de corrupción y suspendido de militancia en 2017, no tendrá su retrato institucional en Sol.

Cuando en 2020 Ayuso colgó los cuadros de Leguina y Gallardón y anunció que encargaría el de Aguirre y Cristina Cifuentes, ya adelantó que solo estarían en los salones del edificio los presidentes electos. “Yo soy de todos los expresidentes que han pasado por las urnas y que han sido queridos por los ciudadanos”, afirmó entonces la presidenta. Con esta fórmula, la de “presidentes electos”, tanto el Ejecutivo como el PP de Madrid sacan a González de cualquier foto incómoda, pero también a Ángel Garrido, que sustituyó a Cifuentes tras su renuncia después de destaparse el escándalo del caso máster y que después se pasó a Ciudadanos.

También queda fuera de la ecuación Pedro Rollán, el actual vicesecretario de Política Autonómica y Local en el núcleo duro del PP de Feijóo, que ostentó la presidencia de la Comunidad durante cuatro meses, entre abril de 2019, tras la dimisión de Garrido, y agosto de aquel año, cuando Ayuso tomó posesión. Está pendiente de presentación el de Cristina Cifuentes, que se anunció en 2020.

El retrato, que ha costado más de 14.000 euros, pese a que el Ejecutivo contaba desde hace años con algunos cuadros que habían sido regalados, es obra del artista Rafael Cidoncha, que ya ha imitado con sus pinceles a numerosos políticos del Partido Popular. Ayuso ha recordado a Ana Pastor e Isabel Tocino, pero también ha retratado a Ana Botella o José Ignacio Wert.