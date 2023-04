Aída Castillejos, alcaldesa de Rivas: “Es lamentable que un acuerdo cerrado no haya sido posible por instancias superiores de Podemos”

El acuerdo de unidad entre Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos y Equo no ha sido posible en Rivas-Vaciamadrid. La formación que lidera Ione Belarra decidía el jueves a última hora dinamitar el pacto que habían alcanzado todos los partidos y que también habían ratificado las bases de Podemos en la localidad. Todos esos partidos comparten hoy gobierno en Rivas donde IU lleva al frente las últimas tres décadas, con Aída Castillejos ahora como alcaldesa, después de que Pedro del Cura dimitiera del cargo cumpliendo con su compromiso de no estar más de ocho años al frente de la institución.

Castillejos atiende a elDiario.es tras la ruptura con Podemos. La candidata a la reelección responsabiliza a la dirección del partido de Belarra de esta decisión que califica de “muy triste y muy lamentable”. La alcaldesa de Rivas asegura que el acuerdo “ya estaba firmado” y ratificado por la militancia y la secretaría general de Podemos Madrid, pero fue frustrado desde “instancias superiores” de Podemos. Sobre si la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz hará campaña igualmente en Rivas, Castillejos la invita a participar y pone en valor una coalición de estos cuatro años.

¿Por qué no ha podido haber finalmente un acuerdo con Podemos para que las fuerzas a la izquierda del PSOE confluyan juntas en Rivas?

Lo importante es que en Rivas hay unidad política y hay una unidad del modelo de gobierno entre todos los partidos a la izquierda del PSOE, y eso es algo que hay que remarcar hoy más que nunca y, sobre todo, celebrar. Luego también es verdad, que hay decisiones desde fuera que toman otros partidos, en las que ya no podemos y no debemos entrar, aunque efectivamente lo lamentamos y nos entristece mucho.

¿El acuerdo ya estaba firmado entre todas las partes antes de que Podemos rompiera este jueves?

Estaba firmado. Tenemos la nota de prensa de Izquierda Unida de Rivas en la que se informa de que teníamos un acuerdo firmado con el regional que había ratificado la propia Asamblea de Podemos en Rivas. Pero como decía antes, luego hay decisiones desde fuera que se toman y que entiendo que yo ahí no puedo entrar.

¿Ha podido hablar con la candidata de Podemos en Rivas, que además es su teniente de alcaldesa, tras la ruptura? ¿Le ha dado alguna explicación?

A mí Podemos no me tienen que dar explicaciones. Soy militante de Izquierda Unida y a quien pido explicaciones, si es que me tiene que dar explicaciones, es a mi organización. Por supuesto, he hablado con la candidata de Podemos, es una compañera del gobierno, y lo que le he manifestado es que es muy triste y muy lamentable que un acuerdo que ya teníamos acordado entre todas las partes haya sido desde fuera, desde instancias superiores, por lo que finalmente no se haya hecho posible. Pero esto es la opinión que yo le trasladado a ella, Podemos no me tiene que dar ninguna explicación.

¿Cómo se le explica esto a los habitantes de Rivas?

Se les explica diciendo que hoy lo que hemos hecho ha sido presentar una coalición, que es la misma coalición que ganó las elecciones en 2019 y que hizo posible que todas las fuerzas de la izquierda estuvieran presentes en su gobierno. Ha sido una legislatura muy difícil, muy dura y hemos estado a la altura. Lo demuestran los datos del INE que dicen que tenemos la mayor tasa de actividad, que tenemos menos paro, más vivienda pública y los primeros puestos de esperanza de vida con una menor tasa de pobreza. Eso habla de la gestión que hemos hecho y esa es la coalición que hoy hemos presentado.

Podemos argumenta que se salió del acuerdo porque no ha sido posible uno a nivel autonómico. ¿En algún momento estuvo ese acuerdo a nivel autonómico sobre la mesa de las negociaciones?

Nosotros siempre hemos negociado Rivas, sobre otros temas no nos correspondía. Quien ha negociado este acuerdo ha sido la dirección de Izquierda Unida de Rivas, por lo tanto, lo que correspondía era hablar de Rivas y poner a Rivas en el centro, por encima de cualquier otra cuestión, por encima de siglas, por encima de personas.

¿Entonces no estuvo sobre la mesa de las negociaciones?

No, claro. Nosotros solo hablábamos de Rivas.

¿Y tiene solución? ¿Se sigue negociando con Podemos?

Con Podemos hablamos siempre. Podemos fue un agente clave en 2019, fueron los primeros en entrar al gobierno, en sumarse a nuestro acuerdo de gobierno. Y seguirá siendo así porque son un elemento clave, lo sabemos. Y así seguiremos trabajando con ellos y con ellas por parte de nuestra coalición. No se va a escuchar ni un solo reproche ni a la candidata de Podemos, que es compañera en el gobierno, ni a esa militancia de Podemos que ratificó el acuerdo por la unidad.

Rivas es el municipio donde el acuerdo de todas las izquierdas ha sido posible y donde además se gobierna. Era el lugar donde previsiblemente Yolanda Díaz podía hacer campaña estas elecciones municipales. ¿La falta de acuerdo puede frustrar ese acto?

Esto no va de nombres precisamente. Yo le voy a pedir a todo el mundo que entienda que Rivas es un referente en su defensa a ultranza de los servicios públicos, en poner a los vecinos en el centro y en gestionar de esa manera de no dejarnos a nadie atrás, que haga campaña por esta coalición. A partir de ahí estaremos encantadas de recibir a todo el mundo que quiera venir a apoyarnos y a defender que el modelo de Rivas es el modelo que funciona.

¿Pero cree que el hecho de que Yolanda Díaz tuviera pensado hacer un mitin en Rivas ha podido tener que ver con esta decisión de Podemos?

No sé si Yolanda tenía pensado o no hacer un mitin en Rivas porque la campaña todavía no ha empezado. Lo que le pediría a todo el mundo, incluida Yolanda, es que si considera que Rivas es un referente y que toca arrimar el hombro, que lo hagamos todos y todas, como yo lo haré con otros compañeros y compañeras en otras ciudades que considero referentes y que deben revalidar gobiernos. También en otras donde sé que desde la oposición han sido referentes y que merecen estar en gobiernos. Ahí estaremos defendiendo el municipalismo, que al final es de lo que se trata.

En 2019 tampoco hubo acuerdo con Podemos, e IU confluyó con Más Madrid y Equo. ¿Qué pasó entonces?

Es verdad que no veníamos con un trabajo tan desde abajo como el que hemos hecho estos cuatro años. Nuestras militancias han estado muy codo a codo. Podemos entró desde el principio al gobierno, por lo tanto, eso nos hizo afrontar, por ejemplo, la pandemia ya con Podemos en el Gobierno. Afrontar situaciones muy difíciles y compartir en un gobierno los valores principales, los valores que hacen que entendamos que estamos aquí para defender a nuestros vecinos y vecinas, hace que se tejan alianzas que luego dan estos frutos, una unidad que parece que es lo que todo el mundo esperaba.

Dice que todo el mundo esperaba el acuerdo, porque había un trabajo muy de codo a codo, pero finalmente habrá dos papeletas. ¿En qué se diferencian Podemos y la confluencia de IU y Más Madrid a la hora de que los ciudadanos vayan a las urnas?

La principal diferencia es que esta es la única coalición que se va a presentar el 28 de mayo en Rivas, la única coalición que trata de sumar y aglutinar a la izquierda desde la experiencia de Izquierda Unida de Rivas, que lleva más de 30 años gobernando esta ciudad, las nuevas aportaciones y las ideas frescas de Más Madrid y el compromiso con la sostenibilidad de Equo. Eso es lo que nos diferencia, saber que el objetivo es común. Por lo tanto, somos la coalición que se presenta a seguir desarrollando esta ciudad de la que tanto orgullo sentimos.

¿Teme que la falta de acuerdo haga peligrar la Alcaldía de Rivas?

Para eso hay que esperar al 28 de mayo. Al final quien decide son los vecinos y las vecinas. Nosotras nos presentamos con un histórico de trabajo en esta ciudad gobernando desde el 91 y sobre todo nos presentamos con muchas ansias de futuro. Esta ciudad se paró para pensar cómo queríamos que fuera nuestra Rivas de las próximas décadas y ese es el deber que nos hemos puesto. Nosotras estaremos muy orgullosas de seguir generando este modelo de ciudad que tan buenos resultados nos da.

Rivas es el Ayuntamiento donde todas las fuerzas de izquierdas, incluido el PSOE, están en el gobierno. ¿Es una fórmula que les gustaría repetir tras el 28M?

Sí, es una fórmula que nos ha dado muy buenos resultados como ciudad. En los últimos días hemos tumbado la demanda que nos puso la patronal del ladrillo y esto se acompaña cuando ganamos a los bancos con los impuestos de las hipotecas o cuando ganamos a las compañías de seguros para que paguen lo que les corresponde. En Rivas hemos demostrado que la izquierda puede trabajar junta, podemos defender el municipalismo y eso no quiere decir otra cosa más que poner en el centro de la importancia política a nuestros vecinos y vecinas.

Decía al principio que ha sido una legislatura muy dura. ¿A qué se refería? Porque el gobierno de coalición con Podemos y PSOE por lo que dice ha funcionado muy bien.

La coalición nos ha hecho ser más fuertes, lo que ha sido duro ha sido afrontar una pandemia, una Filomena, una guerra y una escalada de precios que nos trastocó todos los presupuestos municipales de todas las ciudades. En esta ciudad lo que hemos tenido ha sido precisamente la fuerza de la coalición de todas las izquierdas.

Usted se presenta a la Alcaldía de Rivas tras sustituir a Pedro del Cura como alcalde, que dimitió hace unos meses después de haber cumplido ocho años en el cargo. ¿Es más difícil suceder a Pedro del Cura en la Alcaldía o en la papeleta electoral?

El proyecto de Izquierda Unida de Rivas no es un proyecto de personas. Por suerte, es un proyecto conjunto. Esto en mi organización nos lo han enseñado siempre, así que no se trata de suplir a una persona, sino de continuar un proyecto. La Asamblea de Izquierda Unida es una de las más numerosas y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es representar a esos compañeros y compañeras y sabernos también representantes de los vecinos y vecinas.

¿Qué retos se fija el Ayuntamiento para los próximos cuatro años si consigue revalidar la Alcaldía?

Tenemos tres retos fundamentales que tienen que ver con la necesidad de nuevas infraestructuras educativas en nuestro municipio, nuevas infraestructuras sanitarias y de mejorar el transporte público. De hecho, el otro día presentábamos una propuesta de líneas urbanas para Rivas y tenemos, sobre todo, ese proceso de pararse a pensar en el Rivas que soñamos. Ya tenemos las ideas, tenemos las propuestas, ahora nos toca hacerlo efectivo mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Todo eso que soñamos de cómo queríamos que fuera nuestra Rivas las próximas décadas, hacerlo realidad. Nos espera un futuro muy ilusionante.

¿Cómo han sido estos años al frente de la Alcaldía con un gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid?

Ha sido muy difícil. De los retos que comentaba, hay muchos que tienen que ver con competencias de la Comunidad de Madrid. Desde que soy alcaldesa he solicitado una reunión al consejero de Sanidad y no me la ha dado. En 2019 firmamos un acuerdo por el que ambas administraciones reconocíamos que era una necesidad urgente el cuarto centro de salud en Rivas, y estamos en 2023 y todavía no sabemos qué pasa con ese centro. La respuesta de la Comunidad de Madrid es que estará en 2027. Y es lo que nos pasa también con las infraestructuras educativas, porque nos falta un instituto y formación profesional. Ha sido muy difícil porque ni siquiera se nos recibía. El Ayuntamiento de Rivas se ha propuesto para financiar esas obras por si el problema era presupuestario y ni siquiera hemos recibido respuesta. Es fundamental que la Comunidad de Madrid esté también encabezada por alguien que se preocupe por los servicios públicos de los municipios y se acuerde de todos y cada uno de los municipios que componemos la Comunidad de Madrid.

Se han hecho famosos en toda España por pleitear contra aseguradoras, contra bancos, contra grandes inmobiliarias. ¿Qué tiene Rivas, aparte de buenos abogados, para ganar esos pleitos?

Tiene una plantilla municipal que sabe que estamos aquí para defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Y tiene un equipo de gobierno que sabe que cuando ganamos a Goliat en los tribunales, lo que estamos haciendo es defender el municipalismo, porque todas las ciudades se benefician de estas victorias históricas de Rivas en los tribunales. Así que hay una parte de compromiso de nuestra plantilla, pero también un empuje muy importante desde el Gobierno por defender los intereses de todos los municipios, de todas las ciudades y sobre todo de nuestros vecinos y vecinas.