Almeida pide a Vox que deje sus "excusas prefabricadas" y negocie los presupuestos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha hecho este jueves un llamamiento casi a la desesperada al líder de Vox, Javier Ortega Smith, para "que se arremangue y se siente" para negociar los presupuestos municipales. "Solo le pido eso, que abandone su empecinamiento partidista y nos pongamos a trabajar por el bien de los madrileños", ha remachado el regidor en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves tras la Junta de Gobierno en la que ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y de la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

Mientras Almeida insistía al partido de extrema derecha, la vicealcaldesa, de Ciudadanos volvía a abrí la puerta a Recupera Madrid, asegurando que no descartan agotar "todas las posibilidades" para sacar adelante las cuentas municipales, pero siempre con la línea roja de la bajada de impuestos anunciada.

Sin embargo, Almeida no ha parado de insistirle a Vox que recapacite. "No pasa nada por sentarse o negociar como ha hecho [Rocío] Monasterio o él mismo Ortega Smith el año pasado. Le pido altura de miras", ha añadido Almeida que ha advertido al líder de Vox de que si no apoya las cuentas este años "estará al lado de la izquierda, y no con los madrileños". a los que privará de una importante rebaja de impuestos, que no se puedan aumentar las dotaciones para policías o bomberos, o se ayude a los colectivos mas vulnerables, entre otras muchas cosas.

El alcalde, aunque ha insistido en que Vox siguen siendo su "socios prioritario de Gobierno", ha lamentado "las mentiras" que está contando estos días el líder madrileño de Vox, como que en el pacto de investidura que firmaron al inicio de la legislatura "la eliminación o la derogación de Madrid Central" o que está negociando con el grupo comumixto de Recupera Madrid "en un despachito". "Que Ortega Smith aporte una prueba, solo una prueba de todas esas mentiras", le ha retado Almeida, para ironizar después que a Ortega Smith le permite todo "menos que me compare con Pedro Sánchez o me llame comunista". Pese a todo, el alcalde ha repetido una y otra vez que está dispuesto a pasar por alto todas estas afrentas y le ha vuelto a "tender la mano" para negociar las cuentas. "Le vuelvo a decir, que si quiere, nos sentamos mañana mismo". Lo demás, a su juicio, "son excusas prefabricadas".

El regidor ha reprochado también a Ortega Smith que no solo le llame a él Carmeida, sino se meta también con Villacís y la llame "Begoña Terracís". Lo que habría que preguntarse es, no si a Vox le gustemos yo o la vicealcaldesa sino si les gustan los madrileños". Preguntado por la posibilidad de que al final tengan que recurrir a los cuatro ediles del grupo mixto, el alcalde no lo ha visto del todo factible, dado que cree que es difícil porque "a la izquierda no le gusta bajar impuestos". "No entiendo que Vox se sume una vez más a la izquierda para tumbar a este Gobierno", ha lamentado Almeida.

Sin embargo, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha sido más dura con Vox, y no ha descartado esa posibilidad. La dirigente de Ciudadanos, ha pedido a Ortega Smith que se "deje de frases lapidarias, como eso de que les vaya bonito" [que Ortega Smith les lanzó en el Pleno] y actúen con "responsabilidad" .

Villacís también ha recordado que en el pacto con Vox "no está contemplado la regresión de Madrid Central". "Este Gobierno se comprometió en no echar abajo la emisión de gases en Madrid y además hay una ley de cambio climático que lo impide y Ortega Smith debería saber todo esto" "¿Qué más luz y taquígrafos quiere Vox que las reuniones en las comisiones municipales?", se ha preguntado.

la número dos del Ayuntamiento ha dejado claro que “sí sería un drama que no salgan adelante estos presupuestos” por lo que se ha comprometido a estudiar las enmiendas de los demás partidos de la oposición. Pese a todo, ha hecho también un último llamamiento al líder de extrema derecha: "Es necesario que Vox se haga cargo de lo que significa la palabra responsabilidad y estabilidad".