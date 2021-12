Almeida pasa a Vox por un traductor 'Ortega Smith-español'

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pasado unas palabras del portavoz del grupo municipal de Vox por un 'traductor' Ortega Smith-español. "No me voy a sentar en un despacho a puerta cerrada al trapicheo político como ha hecho Almeida con los comunistas" se ha convertido en "No voy a hacer lo mismo que ha hecho Rocío Monasterio en la Comunidad porque los madrileños me dan exactamente igual".

El regidor ha ironizado de esta manera en Twitter sobre el líder de la extrema derecha madrileña, con el que ha protagonizado un duro enfrentamiento por las negociaciones de las cuentas del Ayuntamiento después de haber alcanzado un acuerdo en los dos años previos. Ayuso sí ha logrado pactar con Vox los presupuestos en la Comunidad de Madrid con un acuerdo de trece puntos, entre los que se incluye una auditoría sobre los "costes y las subvenciones" a los centros de menores extranjeros no acompañados.

El desencuentro ha llegado a tal extremo que Javier Ortega Smith ni coge eTl teléfono al alcalde ni contesta los wasaps que le están mandado los dirigentes del área de Hacienda para negociar. "Que les vaya bonito, con nosotros que no cuenten", ha llegado a decir el líder madrileño de Vox en un pleno municipal.

Tres días después del anuncio de acuerdo en la Comunidad, la formación de extrema derecha aceleró su propuesta para derogar las leyes LGTBI en Madrid. Su proposición de ley integral de "igualdad y no discriminación", que recoge la "derogación" de la ley 2/2016 "de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación" y de la ley 3/2016 "de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual", llegará al pleno del próximo 16 de diciembre para su toma en consideración. Si el PP apoyase la admisión a trámite de la norma, la proposición de ley seguiría su curso en la Asamblea.

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han acordado este martes en una reunión a tres hacer frente común contra la derogación de leyes LGTBI de la Comunidad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su silencio sobre si apoyará o no la propuesta de Vox.