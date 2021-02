Ayuso acusa a Más Madrid y a sanitarios de organizar sabotajes en el Zendal: "No tienen vergüenza"

La unión de todos los partidos políticos de la Asamblea de Madrid en torno al rechazo de la mutilación genital femenina y con motivo del día mundial contra el Cáncer, era solo un espejismo. Una vez terminadas las declaraciones institucionales, el tono bronco habitual volvía a la Cámara madrileña que este jueves terminaba con la acusación de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a Más Madrid de organizar sabotajes en el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal: "Ustedes destruye lo público porque necesitan vivir de lo público", lanzaba la presidenta tras una retahíla de acusaciones al portavoz de la formación Pablo Gómez Perpinyà.

"Lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y sabotear el Zendal", comenzaba la presidenta madrileña en respuesta a Perpinyà. "Instrumentos que han desaparecido, hurtos, roturas de puertas, de interruptores... han desaparecido cajas de medicamentos, que desaparecen en el hospital y aparecen en sus medios afines, casualmente al momento diciendo que no hay tal medicamento, justo el que han robado; falta el agua caliente que han desconectado casualmente o cuando empiezan a atascar los baños", enumeraba una lista de acusaciones Ayuso contra Más Madrid.

"No tienen ninguna vergüenza", continuaba Ayuso. "Claro que los servicios públicos están pasando un momento muy complicado, pero lo pasan peor cuando sus sindicatos afines afiliados a su partido lo destrozan todo: en el hospital, en los medios de comunicación públicos donde lo secan todo y no dejan trabajar libremente a los periodistas o en los hospitales con sus médicos y en la educación con sus maestros, a los profesores y a los niños que no les dejan nunca. Ustedes viven de lo público y van a seguir destrozando lo público porque lo necesitan", concluía la presidenta madrileña en la sede del parlamento en Vallecas.

El colofón llegaba después de la mano del portavoz del PP, Alfonso Serrano, que recogía el guante de la presidenta para seguir apuntando a Más Madrid por los supuestos sabotajes en el Zendal. "¡Se va a saber toda la verdad, se va a saber toda la verdad!", decía Serrano en su turno de palabra durante el Pleno regional.

Tanto Ayuso como Serrano ignoraban durante sus intervenciones una de las noticias del día sobre el Zendal, el audio publicado por la Cadena Ser en el que la gerente del hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, abogaba por quitarles el móvil a los pacientes para que no pudieran negarse a ir al hospital de emergencias después de haberse quedado sin recursos humanos porque sanitarios han sido enviados al hospital de pandemias.

Durante la Sesión de Control al Gobierno, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, también había hecho alusión a esos supuestos sabotajes en el hospital de pandemias: "No puede ser lo que están haciendo con los profesionales sanitarios. Les chantajean, les presionan y se inventan una campaña para desprestigiar a los sanitarios diciendo que están saboteando el Zendal. Los que están saboteando la sanidad pública son ustedes", había recriminado Serra.

Perpinyà calificaba después de "muy graves" las acusaciones de la presidenta a Más Madrid y los sanitarios. "No por los diputados de Más Madrid que estamos acostumbrados a esas salidas de todo, pero me parece muy ofensivo y de una gravedad extrema teniendo en cuenta la situación por la que están pasando los profesionales sanitarios desde hace un año en la Comunidad de Madrid que la presidenta Ayuso les acuse de algo tan grave como sabotear un hospital público", ha lamentado el portavoz.