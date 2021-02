Ayuso anuncia que incrementará a seis personas el número de comensales en terrazas de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este lunes al sector hostelero de la región que a partir del viernes ampliará a seis las personas que puedan reunirse en las terrazas de los restaurantes –desde el pasado 25 de enero solo pueden ser cuatro–. La presidenta madrileña les ha avanzado además que la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad decretará este viernes hacer obligatorio el uso de la mascarilla en el interior de los restaurantes durante unas semanas como medida de prevención frente al COVID-19.

Desde la Consejería de Sanidad aclaran sobre esta medida de hacer obligatorio el uso de la mascarilla en interiores de restaurantes que ya está actualmente recogida por la Orden, pero que el Gobierno autonómico va a introducir una regulación más amplia y específica para que se "solo se pueda retirar en el acto especifico de comer o beber".

Ayuso ha asegurado que está centrada en intentar "compensar las horas perdidas por el adelanto del toque de queda" y que volverá al horario de cierre de las 00 horas en cuanto "los datos de incidencia mejoren".

Desde el viernes la mascarilla será obligatoria en bares y restaurantes. Y la ventilación -preferentemente natural-, un derecho de los consumidores.



Pronto recuperamos las horas de los toques de queda. En terrazas las mesas vuelven a 6 comensales. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 1 de febrero de 2021

"En Madrid hacemos todo lo que está en nuestras manos para mantener abierta nuestra hostelería y nuestra cultura a pesar de los pulsos políticos que nos llegan desde todas las instituciones", ha dicho Ayuso, tras sus polémicas palabras este fin de semana desde Catalunya donde criticó se que cierre la hostelería "con ese clima".

Sus palabras desde Catalunya criticando las medidas del Govern fueron después contestadas por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como ella del Partido Popular: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra", dijo Feijóo. El líder del PP, Pablo Casado, ha intentado quitar hierro y ha dicho que ambos "actúan exactamente igual".

El presidente del gremio de restauradores en la Plaza Mayor, José Antonio Aparicio, ha dicho después en la Sexta que el sector ha trasladado en la reunión con la presidenta madrileña la necesidad de vacunar de forma "preferente" a camareros y personal en contacto con los clientes: "Hemos transmitido a Ayuso que el personal que está en contacto con los clientes debe ser un colectivo preferente en las vacunaciones", ha señalado Aparicio, una propuesta que fuentes de la Puerta del Sol aseguran que Ayuso ha trasladado que "estudiará".

Junto a las ayudas de 85 millones anunciadas hoy por el Gobierno regional para la hostelería, la presidenta ha avanzado también la puesta en marcha de un plan específico para ayudar al distrito centro de Madrid capital, "que se ha visto especialmente afectado por la drástica caída de turistas, en una zona que tradicionalmente depende mucho de estos clientes". Este plan se trabajará con las Consejerías de Economía y Cultura y Turismo.