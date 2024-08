Ayuso carga contra el concierto catalán pactado entre PSC y ERC: “Habrá dinero ilimitado de los españoles para el golpismo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este lunes un receso en sus vacaciones para referirse al acuerdo de financiación de Catalunya entre el PSC y ERC, que apunta a un concierto fiscal. Sería desastroso, en su opinión. “La ruptura de España en manos de los nacionalistas no va a tener límites, puesto que cuando volvamos a ver ahora un golpismo como el que se sufrió en el 17, ahora va a haber dinero ilimitado de todos los españoles para ello”, ha sostenido.

En una entrevista en la emisora Cope, la también líder del PP madrileño ha dicho que el país se enfrenta al “desguace económico” y ha llamado a los presidentes de comunidades autónomas del PSOE a “entrar en razones” y, en esencia, rebelarse contra el acuerdo. “Que piensen a quién le deben su situación; si no nos debemos a los españoles por encima de todo lo demás, esto no va a tener sentido”.

Ayuso ha insistido en su deslegitimación absoluta del Gobierno. “El sanchismo es comprar votos, es corrupción política a todos los efectos”, ha dicho, ante la reiterada circunstancia de que el Ejecutivo negocie con los partidos independentistas, principalmente Junts. También ha establecido la enésima comparación entre España y Venezuela, esta vez ya no solo por el supuesto carácter “bolivariano” de Pedro Sánchez, sino por la evolución del país en el último medio siglo. “Estamos en los tiempos de la inversión de la verdad y del Gobierno sin límites, que es lo que veíamos en la Venezuela de los 70, 80 y 90; le pasaba como ahora: la situación económica por fuera supuestamente no era tan mala y no veías las consecuencias catastróficas que tenían esas decisiones”.

La líder madrileña aseguró que recurrirá “a todos los tribunales posibles” ante el intento de “secesión fiscal” que facilitan aquellos que, desde su punto de vista, quieren acabar con España tal y como es hoy. “No nos quedemos en el dinero, se va España entera por el sumidero”, ha alertado, aunque entienda que los promotores del acuerdo “no buscan los mejor para Catalunya, sino lo peor para Madrid”.

Los españoles pagan las facturas como víctimas de una okupación

No hay nada salvable en el Gobierno, según Ayuso, que opina que “todos son patadas a la Constitución”. Esta circunstancia, además, “no se ha visto en ningún lugar del mundo”. Entre todos los acontecimientos disolventes que, según su visión, sacuden al país, señaló también que de Catalunya “se esté expulsando todo lo español” mientras los ciudadanos “como víctimas de una okupación” pagan “todas las facturas”.

Vista la terrible situación en ciernes, uno de los colaboradores de la cadena le preguntó si veía posible un adelanto electoral en la que ella formase parte de la candidatura del PP junto a Alberto Núñez Feijóo. Ayuso dijo que no. “Tengo claro que mi sitio es Madrid. Tengo una responsabilidad con España como presidenta autonómica. No estoy para despistarme”, aseguró.