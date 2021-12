Ayuso: "En los centros de salud hay tensión, algunos cuelgan sus pancartas y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro"

Isabel Díaz Ayuso lleva dos días negando el colapso de la Atención Primaria pese al retraso de las PCR y las largas colas en los centros de salud. Este martes, ha dado un nuevo giro en su discurso y ha señalado directamente a los sanitarios de ser los responsables de ese colapso: "No todos quieren trabajar y arrimar el hombro". En una entrevista en esRadio ha asegurado que investigará por qué en los ambulatorios "no cogen el teléfono, cuelgan o de repente no hay médicos", señalando a los propios sanitarios como responsables de los problemas. También ha defendido que en algunos centros de salud "hay mucha tensión y "algunos aprovechan para colgar sus pancartas y c

"Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar”, ha dicho después de aconsejar a los madrileños que no acudan al centro de salud, sino que llamen al teléfono habilitado para la atención de coronavirus.

Ayuso ha anunciado así una investigación “profunda”, y también ha acusado a la izquierda de querer "convertir" los centros de salud "en sedes electorales" por criticar la falta de medios. "La atención al ciudadano como tal es distinta dependiendo del centro de salud al que acudan", ha defendido. Y ha añadido: “Vamos a estar sobre ello porque queremos saber qué está sucediendo”.

En la misma entrevista, la presidenta madrileña ha asegurado que pedirá al Ministerio de Sanidad que los vacunados con pauta completa que sean contacto de positivos no tengan que hacer cuarentena.

La presidenta madrileña se ha mostrado contraria a que se cancelen cenas de navidad o se imponga el teletrabajo por estas cuarentenas. "Ahora se están mandando cuarentenas de manera masiva y entonces estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario".

La posición de Ayuso es contraria a la del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), próximo a la presidenta madrileña, que pidió este lunes al Gobierno regional que se tomen "medidas" urgentes" tales como el refuerzo de la sanidad y restricciones en hostelería y aglomeraciones ante el "colapso" de la Atención Primaria por la "altísima transmisión comunitaria" de la variante ómicron del Covid-19, mayoritaria ya en la región y con incidencia acumulada en constante aumento".

En un comunicado, la Mesa de Atención Primaria del ICOMEM exigía así al Gobierno de la Comunidad de Madrid que adoptese medidas de manera urgente con más refuerzo de personal, adelantar las vacaciones escolares y establecer restricciones a la concentración de personas de cara a la Navidad.

El impacto del nuevo pico epidémico sobre la actividad de Atención Primaria se refleja en el incremento de las actuaciones relacionadas con Covid, la más alta de los últimos meses con más de 284.000 consultas solo el jueves, según datos de la Comunidad. De este modo, el número de pruebas diagnósticas para confirmar o descartar la infección ascendió a un total de 27.998, de los que en concreto 16.661 corresponde a test de antígenos (con tasa de positividad de 21%) y un total de 11.337 pruebas PCR.

Además, los profesionales de Atención Primaria confirmaron este domingo la positividad de 1.769 test de autodiagnóstico de Covid (comprados en las farmacias)."Con estos datos", el colegio de médicos ha trasladado su "profunda preocupación ante esta grave situación" y ha reclamado la adopción de medidas "que han demostrado su alta efectividad ante estas situaciones epidémicas con tan altísima trasmisión comunitaria" con la reorganización "urgente" de la atención sanitaria.