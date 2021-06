Ayuso critica los indultos y asegura que el terrorismo en España "está alcanzando los fines que pretendía"

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que el presidenta del Gobierno, Pedro Sánchez haya pedido "magnanimidad" para los indultos a los líderes independentista y no para las víctimas del terrorismo, "los catalanes arruinados", y los parados. Ayuso ha sido una de las principales detractoras de que el Gobierno conceda los indultos a los condenados por el procés. La dirigente del PP fue una de las primeras en confirmar que acudiría a la manifestación organizada por Rosa Díez en contra de los mismos, a la que también acudirá Vox y Ciudadanos. La presencia de Ayuso obligó incluso a que Casado tuviera que confirmar su asistencia.

Durante esas críticas, la presidenta madrileña ha asegurado que el terrorismo "está alcanzando los fines que pretendía". "Haciendo una mención a la magnanimidad que pide Sánchez desde Argentina, es la misma que le pedimos a él para ponerse en la piel de todos los catalanes arruinados, de todas las familias expulsadas de su tierra por la gente que ahora protege e indultar a delincuentes confesos orgullosos de serlo. ¿Eso es socialismo? ¿Eso es igualdad? Que haya ciudadanos de primera y de segunda ante la ley ¿es igualdad?", se ha preguntado la dirigente popular. Y ha añadido: "¿Magnanimidad con las víctimas del terrorismo se está teniendo cuando están viendo cómo se está alcanzando los fines que pretendía el terrorismo en España ahora mismo?", ha asegurado durante el acto en el que ha presentado personalmente el último libro del economista ultraliberal Daniel Lacalle. La banda terrorista ETA se disolvió hace tres años y no mata desde hace once.

Antes de llegar a esta cuestión, Ayuso ha hecho un repaso por la ideología liberal para atacar al socialismo. "El socialismo siempre destruye lo que finge proteger", ha lanzado la presidenta madrileña durante su intervención. La dirigente del PP ha defendido que el libre mercado ha sido el sistema económico "que más ha reducido la pobreza en la historia de la humanidad" porque si no, "llevaría el sello socialista".

Ayuso ha acusado al Gobierno de querer "adoctrinar" en las escuelas "para que las subidas de impuestos a las que nos tiene acostumbrados no tengan una respuesta masiva después en las urnas". En ese sentido, la presidenta madrileña ha defendido que de desigualdad "no se muere nadie, se muere de pobreza". "La desigualdad no puede reducirse creando millones de ciudadanos que dependen de lo que el Estado pueda proporcionarles utilizando los fondos de los contribuyentes. Eso no es reducir la desigualdad, sino subvencionar la pobreza", ha insistido para seguir defendiendo un sistema de impuestos bajos como el que ha implantado el PP los últimos años.

Durante su intervención, la política madrileña también ha asegurado que el feminismo o la lucha contra el medio ambiente se puede "interpretar" desde "el intervencionismo o la libertad" y que ella apuesta por la segunda. "Yo lo hago, desde luego, desde la libertad, consiguiendo además tener la región más respetuosa, en este caso, con el medio ambiente", ha asegurado pese a que la ciudad de Madrid es la que peores datos de contaminación reporta del país y ha sido expedientada en varias ocasiones por Bruselas.