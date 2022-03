Ayuso lleva a la Fiscalía contratos del Gobierno de Sánchez para contrarrestar los ataques por la adjudicación a su hermano

Hay una cosa que Isabel Díaz Ayuso conoce bien: un ataque se responde con otro ataque. La presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrentaba este jueves a las preguntas de la oposición por el contrato que su Gobierno adjudicó a la empresa de su amigo y por el que su hermano cobró una comisión de al menos 55.850 euros, más IVA. Y ante estas cuestiones de las que Ayuso ya tenía conocimiento, la dirigente regional ha contraatacado: "Les anuncio que el PP –de la Asamblea de Madrid– va a llevar a la Fiscalía al menos siete empresas relacionadas con el PSOE, el presidente del Gobierno, el señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno. Contratos que superaron los 326 millones de euros", respondía al portavoz socialista Juan Lobato.

"Ahora quisiera saber si lo que quieren es investigar corrupción o investigarme a mí, si quieren saber la verdad o intentar desgastarme a mí. Ahora lo que toca es saber si la señora Delgado lo que quiere es investigar a todos los familiares o solo a los míos", ha asegurado Ayuso. Y ha añadido. "El Partido Popular va a hacer algo muy sencillo: utilizar los mismos argumentos que el PSOE utilizó ante la Fiscalía el 18 de febrero. Vamos a empezar a investigar todo lo que han hecho ustedes durante las compras de las mascarillas durante estos procedimientos", ha añadido la presidenta regional. La estrategia, como desgranaba después el portavoz del PP, Alfonso Serrano, es clara: si la Fiscalía investiga el contrato del Gobierno de Ayuso, tendrá que investigar también los del Gobierno. Si no se hace, se desacreditará al Ministerio Público.

El tono bronco por esta cuestión ha sido una constante de la presidenta madrileña durante la sesión de control de este jueves. Ayuso iba a la defensiva y volvía a repetir lo que ha afirmado las últimas semanas desde que estallara el escándalo de la adjudicación indirecta a su hermano: que no tuvo nada que ver y que es todo legal. "Yo no he firmado nada. La clave es si ese contrato es legal o no, la clave es si ese material es de calidad o no y ahí no se va a demostrar ninguna ilegalidad y eso es lo que no va a pasar", ha defendido.