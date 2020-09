La Comunidad de Madrid endurecerá las medidas restrictivas el fin de semana y anuncia confinamientos selectivos en las zonas más afectadas

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha anunciado este miércoles que se van a endurecer a finales de semana las medidas restrictivas, que irán encaminadas a limitar la movilidad y a la concentración de personas, ante "el crecimiento sostenido" de la pandemia en la región que el viceconsejero ha achacado a "la relajación ciudadana".

Zapatero ha anunciado también en una rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que se contemplan a partir del fin de semana "confinamientos selectivos" en aquellas zonas en las áreas de salud con más incidencia. El viceconsejero ha precisado que no tiene por qué limitarse a toda la ciudad –en referencia a la ciudad de Madrid– y que no será solo en la capital, sino en aquellos municipios donde haya más casos, aunque no ha concretado qué zonas o localidades pueden verse confinadas a partir del fin de semana. "Lo que se pretende con esa medida es restricción de la movilidad y de concentración de personas", ha indicado Zapatero. "Hemos usado la palabra confinamiento porque es lo que entienden todas las personas".

Mientras se producía la rueda de prensa, en el entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han desmentido que vayan a producirse esos confinamientos selectivos que ha anunciado Zapatero este miércoles. "Vamos a ampliar las camas UCI, pero nada de confinamientos", asegura un portavoz de la presidenta a elDiario.es.

Preguntado por si Ayuso conocía la medida y la apoya, Antonio Zapatero ha respondido que se lo comunicó esta mañana por whatsapp y que está "convencido" de que "la presidenta de la Comunidad apoya siempre cualquier medida que vaya encaminada a proteger la salud pública" como ha manifestado "en reiteradas ocasiones".

Cuarentenas de siete días

El viceconsejero de Salud Pública ha explicado además que la Consejería de Sanidad ha solicitado al Ministerio que se reduzcan de 14 días a 7 las cuarentenas cuando se tiene un contacto con un positivo y uno debe aislarse. “Ya en las últimas semanas el periodo de infectividad del virus va en los siete primeros días; este hecho lo contemplan muchos especialistas. Se lo plantea Francia y Alemania y el ministerio acoge esto como una posibilidad”, ha expuesto Zapatero que ha indicado más vale una cuarentena "corta y cumplida" que una "larga e incumplida".

Zapatero y también la directora general de la Salud Pública, Elena Andradas, han incidido en el elevado índice de incumplimientos de las cuarentenas que se están produciendo en la región y han hecho hincapié en la necesidad de completarlas cuarentenas. Según han explicado Andradas, la Comunidad de Madrid ya “contempla la obligatoriedad del cumplimiento del aislamiento cuando una persona está confirmada como caso”. Para evitar los incumplimientos ha añadido que la administración autonómica se plantea “notificar directamente por escrito la necesidad de cumplir el aislamiento por la orden 668 de Sanidad" ya que esto permitiría "poder empezar y tramitar sanciones por incumplimiento de las medidas de aislamiento".

Zapatero también ha informado de que las clases en cuarentena en los centros educativos de la Comunidad de Madrid ascienden ya a 168 de las 35.000 años de las que dispone la región, lo que supone un 0,5% del total. El viceconsejero ha precisado que "solo hay confirmado un brote en una escuela infantil de Madrid capital". Según el protocolo, "se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico".